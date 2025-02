ONG diz que 10 gatos morreram após serem envenenados em BH

Do UOL, Em São Paulo

A ONG BastAdotar, que acolhe animais de rua em Belo Horizonte, denunciou um suposto envenenamento por chumbinho em 12 dos cem gatos abrigados no local. Dez animais morreram e dois estão internados.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. Uma necropsia inicial feita por veterinária da ONG constatou a presença do veneno.

O que aconteceu

Gatos iriam participar de evento de adoção neste sábado (22). "Um de nossos voluntários veio pegar alguns gatinhos que iriam participar de um evento de adoção e viu que um deles estava vomitando e em sofrimento. Mas não deu para fazer nada, morreu nas mãos dela. Ela retornou ao gatil e encontrou outros em sofrimento e muitos em óbito e, de imediato, entrou em contato com a diretoria", contou Ana Flavia Vieira Pires, presidente da BastAdotar.

Policia Civil fez perícia no local do crime. "A gente chamou a Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e fotografou. Depois, recebemos uma visita da Guarda Civil do Meio Ambiente. Os animais foram recolhidos pelo GRABH (Grupo de Resgate Animal de Belo Horizonte), que irá ajudar na necropsia" disse Pires.

Garfield (foto), de dois anos, foi um dos gatos mortos Imagem: Arquivo pessoal

Estamos extremamente consternados, muito chateados e com muita raiva. É notável que foi uma ação violenta por motivo de ódio. Não sabemos se é aos animais, ao abrigo ou alguma pessoa daqui. A pessoa fez isso para tentar nos tocar. É alguém sem alma e sem coração, que faz uma atitude dessa com animais tão indefesos, que tiramos das ruas, tratamos e cuidados até conseguirem um novo lar

Ana Flavia Vieira Pires, presidente da BastAdotar

Indícios de chumbinho. Segundo Pires, não foi encontrado chumbinho na ração seca dos animais. Ela diz acreditar que o veneno foi oferecido em uma comida molhada ou patê. "Encontramos o chumbinho no vômito dos animais e na necropsia."

O gato Oleg, de dois anos, foi um dos que resistiram ao envenenamento e está internado Imagem: Arquivo pessoal/Ana Flavia Pires

Pena para maus-tratos a cães ou gatos. A lei de Crimes Ambientais prevê detenção de três meses a um ano e multa. Se o crime envolver cães ou gatos, a pena é agravada para reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, com aumento de um sexto a um terço caso ocorra a morte do animal.

Imagens da câmera de segurança. Pires afirmou que câmeras de segurança monitoram áreas da ONG e entregará as imagens à Polícia Civil. "Vamos entregar os registros com os nomes de possíveis suspeitos."

Necrópsia feita por veterinária da ONG encontrou chumbinho no organismo dos gatos mortos Imagem: Arquivo pessoal

Chumbinho foi encontrado em conteúdo estomacal de um dos gatos. "Fiz a necropsia pensando nos animais que ainda estavam em contato com os outros para saber o que poderia ter causado. Já tinha essa desconfiança, e confirmei, pelos sintomas, a rapidez que o veneno age. Quando abri, tinha muito chumbinho no conteúdo estomacal," disse Danielle Magalhães, veterinária da ONG.

Chumbinho age rápido e causa hemorragia. "Ele causa hemorragia intravascular, tem um efeito anticoagulante generalizado. Um dos gatos internados teve vômito com chumbinho também" afirmou a veterinária.

Policia Civil esteve no local e está investigando o caso Imagem: Arquivo pessoal/Ana Flavia Pires

A Polícia Civil de Minas Gerais afirma que "apura as circunstâncias envolvendo o fato". "Na ocasião, a perícia oficial esteve presente coletando elementos que irão subsidiar a investigação", disse em nota.