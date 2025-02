O que fazer se seu carro for arrastado pela enxurrada ou ficar submerso?

Nos últimos meses, fortes tempestades têm atingido diversas regiões do Brasil, causando enchentes e deixando um rastro de destruição. Em cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, imagens de carros arrastados por enxurradas ou submersos em ruas alagadas se tornaram frequentes. Diante dessa realidade, saber como agir pode fazer a diferença entre salvar seu veículo e evitar riscos fatais.

O que fazer no momento da enchente

Se você está dirigindo e a água começa a subir:

Avalie a profundidade: n unca tente atravessar áreas alagadas se a água estiver acima da metade das rodas do carro.

unca tente atravessar áreas alagadas se a água estiver acima da metade das rodas do carro. Use pontos de referência: observe outros veículos ou elementos fixos para estimar a profundidade da água.

observe outros veículos ou elementos fixos para estimar a profundidade da água. Mantenha a aceleração constante: caso decida atravessar, mantenha o carro em primeira ou segunda marcha, sem trocar de marcha, e com aceleração constante entre 2.500 e 3.000 rpm.

caso decida atravessar, mantenha o carro em primeira ou segunda marcha, sem trocar de marcha, e com aceleração constante entre 2.500 e 3.000 rpm. Evite atravessar ao lado de veículos grandes: caminhões e ônibus deslocam grande volume de água, podendo desestabilizar seu carro.

caminhões e ônibus deslocam grande volume de água, podendo desestabilizar seu carro. Se o motor desligar, não tente religá-lo enquanto a água ainda estiver alta: Isso pode levar ao calço hidráulico, um dano grave ao motor.

Se o carro for arrastado pela enxurrada:

Saia do veículo imediatamente se perceber que não tem mais controle sobre ele.

Se ficar preso, tente abrir a porta ou quebrar um vidro lateral para escapar (o para-brisa é mais resistente e difícil de quebrar).

Busque um local elevado e evite nadar contra a correnteza. Se necessário, segure-se em estruturas fixas até que o resgate chegue.

Depois da enchente: como avaliar os danos

Se o carro ficou submerso, é fundamental não tentar ligá-lo antes de uma avaliação mecânica para evitar o calço hidráulico, que pode entortar bielas e danificar o motor. A parte elétrica do veículo deve ser verificada, incluindo relês, módulos e outros componentes que podem ter sido comprometidos pela água. Além disso, recomenda-se realizar uma limpeza profissional, pois peças plásticas e pintura podem ser recuperadas, e a aplicação de ozônio ajuda a eliminar bactérias do interior do veículo.

Seguros e indenizações

Se seu seguro cobre enchentes, o primeiro passo é entrar em contato com a seguradora para acionar o sinistro. Caso a enchente tenha ocorrido em uma via mal administrada, é possível registrar um boletim de ocorrência e consultar um advogado para solicitar indenização do órgão responsável. Um carro é considerado perda total se os danos ultrapassarem 75% do valor do veículo, o que pode influenciar a decisão entre reparo ou indenização.

Risco de incêndio em enchentes

Embora pareça contraditório, veículos podem pegar fogo durante tempestades. O catalisador, que opera em temperaturas entre 300°C e 800°C, pode entrar em contato com materiais inflamáveis, causando incêndios. Por isso, evitar estacionar sobre vegetação seca e manter o carro desligado em locais de risco são precauções essenciais para reduzir esse perigo.

Segundo especialistas, existem algumas recomendações que ajudam a evitar problemas futuros:

Evite sair de casa durante alertas de enchente.

Tenha no carro ferramentas de emergência, como um martelo quebra-vidros.

Considere contratar um seguro com cobertura para enchentes.

Apoie melhorias na infraestrutura urbana para reduzir os impactos das chuvas.