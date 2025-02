O afrofuturismo crioulo da banda Dowdelin: viagem à uma empoderada dimensão sonora

Baseada em Lyon, no centro-leste da França, Dowdelin é uma verdadeira colcha de retalhos, com um pé na ilha da Martinica, no Caribe. A banda vem ganhando espaço na cena cultural francesa ao propor uma mistura de soul e jazz à música urbana e eletrônica, ao som de letras engajadas e cantadas em crioulo.

Transbordando originalidade, o universo de Dowdelin se destaca tanto pela concepção musical quanto pelo ritmo e a melodia. A lasciva voz da cantora martiniquesa Olyvia, sincronizada à percussão de Raphaël Philliber e às influências armênias do produtor David Kiledjian, fazem um convite a uma nova e empoderada dimensão sonora.

O terceiro álbum da banda, "Tchenbé!", acaba de sair do forno, com oito dançantes mas introspectivas faixas. Por trás da batida enérgica, as músicas abordam temáticas como depressão, caprichos da vida, mas também resiliência: um eco dos tempos difíceis que a cantora Olyvia viveu e superou durante a gravação do disco.

Para sua playlist mensal, a Programação Musical da RFI escolheu a faixa "I Ka Woulé", em destaque nesta edição do Balada Musical. Aumente o som!

