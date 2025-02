Hamas fala em 'jogo sujo' após Netanyahu adiar liberação de prisioneiros

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou na noite de sábado (22) no Brasil, que a libertação de prisioneiros palestinos durante a trégua em Gaza será adiada até que o Hamas acabe com as "cerimônias humilhantes" realizadas na entrega de reféns israelenses. O membro sênior do bureau político do Hamas acusou o primeiro-ministro de fazer 'jogos sujos'.

O que aconteceu

Netanyahu afirma que Hamas promove "cerimônias humilhantes" ao libertar reféns. "Foi decidido adiar a libertação de terroristas planejada para ontem [sábado] até que a próxima libertação de reféns seja garantida sem as cerimônias humilhantes", disse o gabinete de Netanyahu em referência às libertações de israelenses protagonizadas e transmitidas ao vivo pelo Hamas.

Hamas diz que a recusa de Israel em libertar o sétimo grupo de palestinos no prazo acordado "constitui uma violação flagrante" do acordo de cessar-fogo. Mais cedo, o Hamas libertou seis prisioneiros israelenses vivos que deveriam ser soltos na primeira fase do acordo de trégua, de acordo com o Al Jazeera.

Acreditamos que, mais uma vez, esses são jogos sujos do governo de direita para sabotar e minar o acordo e enviar uma mensagem de disposição para voltar à guerra

Basem Naim, um membro sênior do bureau político do Hamas, à Al Jazeera no sábado.

Acordo previa libertação de 620 palestinos hoje. Seria a sétima e a maior libertação de palestinos de prisões israelenses desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor, em 19 de janeiro. O grupo incluía 445 palestinos que haviam sido detidos em Gaza.

Entre os prisioneiros estão 100 mulheres e menores de 19 anos. A mídia israelense relatou que essas mulheres e crianças não estavam envolvidas nos ataques de 7 de outubro ou nos combates em Gaza, levando ativistas a acusar Israel de tomá-las como "moeda de troca".

A lista de pessoas que serão libertadas não inclui o Dr. Hussam Abu Safia. Safia é diretor do Hospital Kamal Adwan, em Gaza, e um dos cerca de 200 profissionais de saúde retirados da Faixa de Gaza.

*Com informações da AFP e Al Jazeera