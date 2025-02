Não foi só Milei: Feliciano também se envolveu em polêmica com cripto

A divulgação de uma criptomoeda que depois teve forte desvalorização e gerou uma crise para o presidente Javier Milei na Argentina não foi exclusividade do país vizinho.

Há pouco menos de um mês, o perfil do deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) anunciou um ativo digital semelhante ao de Milei, que teria gerado perdas para milhares de pessoas. Mas, diferentemente do presidente argentino, o parlamentar brasileiro afirma que teve a conta hackeada.

O que aconteceu

Perfil de Feliciano no X (antigo Twitter) lançou, em 20 de janeiro, uma memecoin chamada $BRAZIL. O post, feito às 15h05, falava em "passo histórico para o Brasil" e abertura de caminho para "maior inclusão financeira e inovação".

Memecoin é um tipo de criptomoeda relacionada a uma marca ou uma pessoa. A proposta é de ser mais uma brincadeira do que investimento sério. "É uma economia da atenção, de engajamento, do pertencimento a um grupo, juntar pessoas em torno de um interesse", explica Fabrício Tota, diretor de novos negócios da Mercado Bitcoin.

Postagem lesou milhares de pessoas. Em pouco mais de uma hora do lançamento, os valores negociados pela moeda tiveram queda vertiginosa. Entre 15h e 16h do dia 20, a memecoin movimentou mais de US$ 22,3 milhões em negociações. Na hora seguinte, o volume negociado já havia caído para US$ 732,2 mil.

Movimento coordenado para inflar e depois desvalorizar moeda. Os registros da plataforma Pump.Fun, onde a memecoin foi negociada, mostram que a cripto foi lançada às 15h03. Entre 15h03m50s e 15h04, um conjunto de carteiras compra, ao mesmo tempo, mais de 700 milhões de tokens da cripto. Segundo a própria plataforma, o movimento sugere que robôs foram usados na negociação.

Após o tuíte na conta de Feliciano às 15h05, os valores começam a crescer. A partir de 15h12, os valores negociados ultrapassam US$ 1 milhão por minuto até 15h22 — o maior volume é atingido às 15h13, quando as transações chegam a US$ 1,67 milhão.

Valorização repentina. A reportagem encontrou um exemplo que ilustra o movimento em torno do tuíte do perfil do deputado federal. Às 15h09, um usuário — é possível identificá-lo apenas por letras e números — comprou 10 milhões de tokens da moeda por US$ 525 dólares. Às 15h14, ele revendeu 2,9 milhões de tokens por US$ 6,1 mil, valor quase 12 vezes maior.

Tuíte na conta de Feliciano foi apagado entre 15h05 e 15h22. Após às 15h22, é possível identificar pela plataforma uma ação em massa de venda da moeda, provocando uma queda abrupta no preço. Às 15h35, o volume das transações já havia ficado abaixo de US$ 100 mil.

Feliciano foi acusado de dar golpe após o episódio. "Deu o golpe no token $BRAZIL e fica aí pregando a palavra de Deus, filho das trevas", disse um perfil voltado para criptoativos. "Um pastor aplicando golpe, a que ponto chegamos pela ganância", afirmou um usuário na Pump.Fun.

Feliciano afirma que não é autor do post e registrou boletim de ocorrência. Em nota, deputado diz que não reconhece o post realizado no Twitter divulgando informações da $BRAZIL. "Informamos que a imagem utilizada no referido post foi usada de forma criminosa por terceiros, sem nossa autorização ou consentimento".

Perfis da família Bolsonaro também divulgaram memecoin

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também alegou ter a conta hackeada no X, divulgou a mesma memecoin de Feliciano duas vezes. A primeira vez ocorreu em 23 de janeiro, e a segunda, no dia 30. Em ambas as vezes, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho de Bolsonaro, afirmou que o perfil do pai havia sido hackeado.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu memecoin de apoiadores. Batizada de "Patriota Coin", a cripto foi lançada em meados de janeiro por bolsonaristas. Em postagem no início de fevereiro, o deputado federal disse que a moeda virtual representa liberdade. "O dinheiro fica no seu bolso, e não tem como o presidente ou um Banco Central desvalorizarem o suor do seu trabalho", defendeu.

Polícia Federal e Ministério Público Federal não responderam pedidos de informação do UOL. A reportagem questionou os órgãos no dia 6 de fevereiro se havia investigações em curso sobre os casos de Feliciano e Bolsonaro e se houve crescimento no número de denúncias relacionadas a possíveis golpes envolvendo criptomoedas divulgadas por políticos. Caso haja resposta, o texto será atualizado. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) não fiscaliza transações do tipo.

