Mulher é feita refém em agência bancária, e criminoso é baleado no RJ

Do UOL, em São Paulo

Um homem usou um pedaço de caco de vidro para render uma mulher que estava em uma agência bancária do Itaú, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (22). O criminoso foi baleado e a mulher, libertada.

O que aconteceu

Mulher foi até a agência fazer um saque. Por volta das sete da manhã, ela entrou na agência do banco Itaú, localizado na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi rendida.

Criminoso exigia a presença da imprensa para negociar a rendição. Oficiais da Polícia Militar da cidade foram até o local da ocorrência e isolaram a avenida. O Bope foi acionado para negociar com o homem.

Policiais do #23BPM e do #BOPE foram acionados para uma ocorrência na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, onde uma pessoa está sendo mantida refém dentro de uma agência bancária. A área foi isolada e o #BOPE está fazendo a negociação. pic.twitter.com/QCK8ZTM2w0 -- @pmerj (@PMERJ) February 22, 2025

Mulher reagiu ao sequestro. Mesmo com as negociações em andamento, a vítima entrou em luta corporal com o criminoso.

PMs invadiram a agência bancária e balearam o sequestrador. A mulher não teve ferimentos e foi encaminhada para 14ª DP (Leblon) para prestar depoimentos após ser atendida pelos bombeiros.

Itaú lamenta o caso e ajuda autoridades. Em nota enviada ao UOL, o banco disse que está "prestando todo o apoio necessário para a cliente e colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso". Eles também sinalizam que a área de caixas daquela unidade ficará fechada durante o resto do sábado.