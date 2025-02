Moscou anuncia nova reunião russo-americana enquanto Washington pede 'fim rápido' do conflito na Ucrânia

Desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no começo da semana que provavelmente se reuniria com o presidente russo Vladimir Putin neste mês, o Kremlin foi cauteloso e só confirmou neste sábado (22), através do vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Riabkov, que haverá uma nova reunião russo-americana nas próximas duas semanas. Ansiosos para encontrar um 'fim rápido' para o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos propuseram um projeto de resolução na ONU.

Uma nova reunião russo-americana está planejada para as próximas duas semanas, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Riabkov, citado no sábado (22) pela agência de notícias russa RIA. Essa reunião será realizada em um terceiro país e o local exato ainda está sendo discutido, adicionou ele.

Os principais diplomatas russos e americanos se reuniram na terça-feira em Riad, capital da Arábia Saudita, para registrar o degelo nas relações entre os dois países e iniciar conversas sobre o fim da guerra na Ucrânia.

De acordo com Serguei Riabkov, houve um "acordo de princípio" entre as duas partes para trabalhar em todas as "questões" que minam os laços russo-americanos. "Hoje temos diante de nós dois caminhos paralelos, mas até certo ponto politicamente conectados. Uma diz respeito aos assuntos ucranianos e a outra às relações bilaterais", disse o vice-ministro russo.

"Um diálogo sobre estabilidade estratégica e controle de armas será possível quando observarmos mudanças visíveis na política dos EUA", acrescentou. Os EUA e a Rússia também poderiam discutir a situação no Oriente Médio, disse ele.

Donald Trump falou na terça-feira que provavelmente se reuniria com Vladimir Putin neste mês. O Kremlin foi mais cauteloso, considerando essa reunião possível, "ou não". A última cúpula entre os presidentes dos EUA e da Rússia reuniu Joe Biden e Vladimir Putin em Genebra, em junho de 2021, antes da invasão em larga escala da Ucrânia pelo Exército russo há quase três anos, em 24 de fevereiro de 2022.

EUA faz proposta de resolução da guerra para ONU

Ansiosos para encontrar um fim rápido para o conflito na Ucrânia, os Estados Unidos propuseram um projeto de resolução para a Assembleia Geral da ONU que não faz nenhuma menção ao respeito pela integridade territorial do país, após um novo ataque do presidente Donald Trump contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O projeto de resolução visto na sexta-feira (21) por jornalistas da AFP, que tem apenas 65 palavras, pede "um fim rápido para o conflito e clama por uma paz duradoura entre a Ucrânia e a Rússia", uma formulação vaga e lacônica muito distante dos textos anteriores da Assembleia que apoiavam claramente a Ucrânia.

Em um comunicado à imprensa, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, pediu que os Estados-membros da ONU aprovassem essa nova resolução "simples" e 'histórica' e que "todos os Estados-membros a (apoiassem), a fim de traçar um caminho para a paz".

Essa resolução "é uma boa ideia", comentou rapidamente o embaixador russo na ONU, Vassili Nebenzia, embora tenha lamentado a ausência de qualquer referência "às raízes" do conflito.

Os europeus, surpreendidos pelo súbito diálogo russo-americano sobre a Ucrânia, não reagiram à proposta americana até a manhã de sábado. "Nenhum comentário até o momento", disse o embaixador francês na ONU, Nicolas de Rivière, antes da reunião de segunda-feira da Assembleia Geral.

"Um texto minimalista (...) que não condena a agressão russa nem faz referência explícita à integridade territorial da União Europeia", completou Rivière.

(Com AFP)