Mirra Andreeva, de 17 anos, se torna em Dubai a campeã mais jovem de um WTA 1000

A tenista adolescente russa de 17 anos e 299 dias, Mirra Andreeva, se tornou neste sábado (22) a mais jovem campeã de um WTA 1000 ao derrotar a dinamarquesa Clara Tauson (38ª) na final do torneio de Dubai.

Andreeva, que venceu a adversária por 7-6 (7/1) e 6-1 e subirá ao 9º lugar no ranking mundial, é a primeira jogadora de 17 anos a entrar no top-10 desde a tcheca Nicole Vaidisova em 2007.

Criada em 2009, esta categoria reúne os dez torneios de maior prestígio do tênis feminino depois dos quatro do Grand Slam (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Nunca antes uma tenista de menos de 19 anos havia vencido um WTA 1000.

O recorde de precocidade entre as campeãs de um WTA 1000 pertencia à atual número 3 do mundo, Coco Gauff, que ergueu o troféu em Cincinnati com pouco mais de 19 anos e meio em 2023.

Semifinalista do último Roland Garros, onde havia derrotado nas quartas de final a atual número 1 do mundo Aryna Sabalenka (então número 2), a jovem russa venceu a polonesa Iga Swiatek em sua trajetória rumo ao triunfo nos Emirados Árabes Unidos.

Andreeva, treinada pela ex-tenista espanhola Conchita Martínez, conquistou o segundo título da carreira em Dubai, após vencer um torneio mais modesto, o de Iasi (Romênia), em 2024.

A russa também conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris com sua parceira de duplas Diana Shnaider.

