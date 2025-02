Lula fala em gastar sola de sapato na periferia e combater fakes para 2026

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente Lula (PT) afirmou neste sábado (22) que o partido não pode ir aos bairros periféricos das cidades brasileiras apenas de 4 e 4 anos para pedir votos. Disse, também, que a militância não pode ter medo de enfrentar informações falsas na internet e que o governo precisa trabalhar para que as ações governamentais sejam discutidas "na mesa de bar".

O que aconteceu

"Gastar sola de sapato da periferia". Criticado a cada eleição que perde nos últimos anos, municipal e estadual, por ter se afastado da população da periferia, Lula fez um mea-culpa. Disse que o PT vai perder se aparecer na periferia apenas de 4 em 4 anos para pedir votos. "O PT não nasceu para ser igual, nasceu para ser diferente", disse.

Presidente disse ainda que é preciso ter "coragem para enfrentar fake news". O presidente também afirmou que o partido "só vai ganhar o jogo se as coisas que a gente faz forem comentadas na mesa do bar". "É preciso que a gente tenha coragem de enfrentar a fake news. A internet nos permite que cada um de nós seja um combatente, um soldado", afirmou Lula. "Passamos gritando 4 anos não vai ter golpe e teve impeachment", complementou.

Lula observa que Trump não foi eleito para ser o "xerife do mundo". Lula disse que os Estados Unidos venderam a ideia de ser o "paladino da democracia", de ser o "xerife da paz" e do "livre mercado", porém, atualmente o presidente dos EUA fala "totalmente o contrário". "A América para os americanos, o Canal do Panamá é dele, o Canadá não é mais um país, é um estado, a Groelândia é dele. O México não tem mais o Golfo, o Golfo é americano (...) Esse cidadão [Trump] não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos e ele que governe bem", disse Lula.

"Janja agora é a bola da vez". Lula afirmou que, para atingi-lo, ataques começaram a ser feitos contra a primeira-dama. "Eu falei pra ela ter duas opções: continuar fazer o que você gosta ou continuar fazendo até que vejam que nada vai interferir", disse. "Lá em casa, foi assim com a Marisa e é assim com ela. Na minha casa é proibido proibir", complementou.

Lula diz que está "100% da cabeça"

"Momento mais delicado da minha vida". Lula iniciou seu discurso relembrando o acidente doméstico que teve recentemente. Ele disse que estava sentado no banheiro quando se acidentou. "Médicos chegaram a dizer que eu poderia ter entrado em coma", relembrou. O presidente afirmou que fez um novo exame e que está 100%.

"Vamos deixar a fome zero outra vez". Depois, Lula falou sobre a eleição do ano que vem. disse que, quando assumiu o governo, havia um contingente de 35 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Ele afirmou que o governo retirou dessa condição 24 milhões de pessoas: "em 2026, é um compromisso da fome retirar o Brasil novamente do mapa da fome."

Presidente nacional do PT faz projeção para 2026 e alfineta Bolsonaro. "Vamos ganhar as próximas eleições", disse a deputada federal Gleisi Hoffmann. Ela acrescentou ainda que a denúncia contra Bolsonaro é um "presente para a democracia". "Com provas e farto material produzido pelos seus asseclas". Ela defendeu não ter anistia e que Bolsonaro seja condenado pelo devido processo legal, o que, segundo ela, Lula não teve direito.

"Sem anistia". Antes de Lula falar com o público, os cerimonialistas foram interrompidos duas vezes com gritos de "sem anistia". No palco, os convidados gritaram juntos com o público. Lula não esboçou reação. Janja não gritou, apenas sorriu.

Clima da festa. A festa acontece num momento em que o Lula tem aprovação de apenas 24% da população e a legenda adotou uma regra que permite que parlamentares se candidatem mais de três vezes para o mesmo cargo.

Menor aprovação na presidência. A fatia de eleitores que considera ótimo ou bom o governo de Lula era de 35% em dezembro e, até o começo de fevereiro, havia caído 11 pontos percentuais. Contribuíram para isso polêmicas como a que envolveu mudanças no Pix, explorada pela oposição.