Lula diz que está 'mais vivo e forte do que nunca'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que está "mais vivo e forte do que nunca". Lula discursou na festa de 45 anos do PT, no Rio de Janeiro.

"Quero dizer aos que acham que podem destruir o PT e a integridade de um homem, que eu estou mais vivo e forte do que nunca. E, quem quiser nos derrotar, vai ter que ir para o lugar onde a gente mais sabe combater, que é nas ruas, conversando com homens e mulheres, porque a gente não veio de forma temporária. A gente veio para mudar a história do Brasil", disse.

Lula voltou a contar o passo a passo do acidente em que bateu a cabeça no banheiro e afirmou que os dias seguintes foram os mais delicados de sua vida, com médicos dizendo que ele poderia ter entrado em coma e morrido.

"Chegaram a dizer que eu poderia morrer por causa disso e, graças a Deus, ontem eu fui fazer exame e Lulinha está 100% curado da cabeça, de cabeça nova, limpa. Ontem eu fiz todos os exames que um ser humano tem o direito de fazer", disse Lula à plateia formada por cerca de 3 mil militantes do PT.

Lula citou a perseguição a Getúlio Vargas e João Goulart e repetiu o que disse quando preso: que não trocaria dignidade por liberdade. Segundo ele, a elite do País "não suporta" o PT porque o partido foi o responsável por mais de R$ 300 bilhões em investimentos para políticas sociais e de inclusão.

"Se não fossem as nossas políticas de inclusão social e eles (elite) estivessem governando esse país, esse dinheiro iria para as mãos dos mesmos que sempre governaram. Quero dizer, em alto e bom som, que vamos cuidar dos mais pobres, do povo trabalhador, dos empreendedores, dos pequenos, de quem precisa do estado. É para isso que o PT veio, para isso que nasceu", disse Lula.

Na sequência ele teceu elogios à presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffman e disse que, agora, a bola da vez é a primeira dama Janja da Silva. "Para me atingirem, atacam a Janja", afirmou Lula, para em seguida agradecê-la. "Graças a Deus, tenho uma mulher com quem converso sobre política".