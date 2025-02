Longa brasileiro 'O Último Azul' conquista Urso de Prata em premiação da Berlinale

Muito aplaudido durante sua estreia na Berlinale, o filme "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata, do Grande Prêmio do Júri, no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 2025, além de levar mais outros dois prêmios. O longa é protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás no elenco.

Dirigido por Gabriel Mascaro ("Boi Neon" e "Divino Amor"), "O Último Azul" ("The Blue Trail", em inglês) acaba de conquistar oUrso de Prata, do Grande Prêmio do Júri, na 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de de Berlim.Também conhecido como Berlinale, o festival é considerado um dos maiores eventos cinematográficos do mundo ao lado do Festival de Cannes e do Festival de Veneza.

Mais cedo, durante a premiação dos júris paralelos à competição principal, Mascaro conquistou dois prêmios: o Prêmio do Júri Ecumênico e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost.

"Muitos filmes que me inspiraram como cineasta estrearam aqui [na Berlinale]. Quero expressar minha mais profunda gratidão ao júri por confiar este prêmio ao meu filme. Ele existe graças à dedicação de muitas pessoas que trabalharam duro para transformar este sonho em realidade. 'O Último Azul' fala sobre o direito de sonhar e a crença de que nunca é tarde para encontrar um novo significado na vida", ressaltou Gabriel Mascaro ao receber o Urso de Prata.

Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco, o longa é situado na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão "desfrutar" seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo. O filme foi extremamente aplaudido durante a estreia mundial na Berlinale, no dia 16 de fevereiro.

Mascaro já esteve na Berlinale em 2019, quando "Divino Amor" foi exibido na Mostra Panorama. "O Último Azul" é o primeiro filme brasileiro a competir pelo Urso de Ouro desde 2020. Anteriormente, o Brasil venceu o prêmio com "Central do Brasil" (1998), de Walter Salles, que também recebeu o Urso de Ouro de Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro, e "Tropa de Elite" (2008), de José Padilha.