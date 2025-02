Ás vésperas do Carnaval, lojas da 25 de Março têm prejuízo com falta de luz

Do UOL, em São Paulo

O fornecimento de energia elétrica no entorno da 25 de Março, rua famosa pelo comércio popular no centro de São Paulo, tem sofrido interrupções desde a última quarta-feira (19). Lojistas comentaram que o transtorno é ainda pior já que ocorre na semana antes do Carnaval, época em que o movimento na região cresce.

O que aconteceu

Enel diz que altas temperaturas dos últimos dias causaram superaquecimento e danificaram um trecho da rede. Segundo a concessionária, 116 clientes foram afetados, e geradores foram fornecidos enquanto acontecem os consertos. Ainda de acordo com a companhia, todos os endereços estão operando normalmente.

Lojistas da região contrariam concessionária. Na Galeria Central, na rua Comendador Afonso Kherlakian, adjacente à 25, uma atendente contou que teve que jogar mercadorias fora por causa do desabastecimento. "A geladeira desligou e perdi todos os sorvetes", contou ela, que não quis se identificar. "O gerador da Enel só chegou na sexta [ontem], antes estávamos só com o gerador do prédio."

Loja ficou o dia todo fechada na quinta-feira porque portas são eletrônicas. "Ficamos um dia inteiro sem abrir, e até agora não estamos conseguindo trabalhar direito por causa do barulho do gerador", disse Tamara, gerente de uma loja de eletrônicos na Galeria Aurora, também na rua Afonso Kherlakian. "A Enel vem, mas não explica nada para a gente, não dá nenhuma previsão de quando vai voltar ao normal. Tivemos que comprar luzes de emergência para voltar a funcionar."

Gerador da Enel na rua 25 de Março Imagem: Anna Satie - 22.fev.2025/UOL

Elenildo, gerente de uma loja de vestuário, disse que chegou a abrir as portas nos dias anteriores, mas perdeu vendas mesmo assim. "Até abrimos, mas, sem energia elétrica, ficamos sem sistema, o ar-condicionado não funciona nesse calor. E essa é a época que mais tem venda", lamentou. "Ligamos para a Enel e não tinha data para voltar ao normal, e o pessoal não fala para a gente qual é o problema."

Enel diz que trabalho é complexo e envolve troca de cabos e outros equipamentos nas galerias subterrâneas. "As equipes da distribuidora seguem atuando 24 horas por dia para normalizar a rede", disse a concessionária em nota.