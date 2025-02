Lille vence Monaco (2-1) e sobe para 3º na Ligue 1

O Lille derrotou o Monaco neste sábado (22) por 2 a 1, no estádio Pierre-Mauroy, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Ligue 1 francesa, enquanto aguarda o jogo do Nice, no domingo, pela 23ª rodada.

Uma dobradinha do ponta islandês Hakon Haraldsson (22' e 42') deu a vitória ao time do norte de França, que está nas oitavas de finais da Liga dos Campeões, e ocupa agora a terceira posição no campeonato francês, que dá acesso direto à próxima edição da principal competição europeia de clubes.

Esta vitória reforça o moral dos jogadores comandados pelo técnico Bruno Genesio antes da próxima visita ao Parque dos Príncipes onde vai encarar o líder Paris Saint-Germain e do confronto de ida e volta na Champions contra o Borussia Dortmund.

Eliminado da Liga dos Campeões na terça-feira, o Monaco tentou o empate neste sábado, mas o máximo que conseguiu foi diminuir a diferença com o gol do atacante japonês Takumi Minamino (45'+1).

A equipe do Principado cai uma posição (5ª) após este sexto jogo seguido sem vencer fora de casa no campeonato.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rennes - Reims 1 - 0

- Sábado:

Lille - Monaco 2 - 1

Saint-Etienne - Angers

(17h05) Auxerre - Olympique de Marselha

- Domingo:

(11h00) Nantes - Lens

(13h15) Nice - Montpellier

Strasbourg - Brest

Le Havre - Toulouse

(16h45) Lyon - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 22 17 5 0 59 20 39

2. Olympique de Marselha 46 22 14 4 4 50 26 24

3. Lille 41 23 11 8 4 38 23 15

4. Nice 40 22 11 7 4 44 27 17

5. Monaco 40 23 12 4 7 45 31 14

6. Lyon 36 22 10 6 6 40 27 13

7. Strasbourg 33 22 9 6 7 37 32 5

8. Lens 33 22 9 6 7 25 22 3

9. Brest 32 22 10 2 10 35 38 -3

10. Toulouse 27 22 7 6 9 23 25 -2

11. Rennes 26 23 8 2 13 30 32 -2

12. Angers 26 22 7 5 10 23 31 -8

13. Auxerre 25 22 6 7 9 31 37 -6

14. Reims 22 23 5 7 11 26 35 -9

15. Nantes 21 22 4 9 9 25 39 -14

16. Saint-Etienne 18 22 5 3 14 20 50 -30

17. Le Havre 17 22 5 2 15 18 43 -25

18. Montpellier 15 22 4 3 15 21 52 -31

