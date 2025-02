Kit com 19 utensílios para cozinha está em oferta; o que diz quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou um conjunto de 19 peças com facas, colheres, espátulas, tábua e entre outros utensílios, que podem deixar a sua cozinha ainda mais completa. O kit está com 78% de desconto, custando R$ 78 na Shopee— ideal para quem também quer economizar.

Segundo o fabricante, as peças são de silicone com punho de madeira durável, que facilitam na limpeza e armazenamento. Contudo, alguns dos consumidores reclamaram do tamanho dos utensílios. Descubra as características desse conjunto, o que diz quem comprou e as principais reclamações:

O que diz o fabricante sobre o conjunto?

Possui 19 peças: colher, espátula, pegador de massa, concha, pincel, pegador de salada, colher espátula, espátula pão duro, batedor de claras, tesoura, tábua, colher e espátula vazada, suporte com dois espaços e cinco facas;

Peças revestidas em silicone;

Com punho de madeira e suporte de utensílios de aço;

Suporta altas temperaturas que variam de - 40° a 230°;

São duráveis, flexíveis e não deformam;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

Com 3,7 mil avaliações na Shopee, este conjunto tem nota de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores apontam como pontos positivos a qualidade do material, a fidelidade das cores e semelhança com o conjunto anunciado.

Produto bem delicado, não demorou a chegar. E estou muito encantada com a cor. Idêntico ao anúncio. Vale a pena. Jessika

Chegou no prazo e bem embalado. Material bom, os cabos são de tamanhos normais, as peças de utensílios pequenas, mas eu já sabia, então estou bastante satisfeita com minha compra. Super recomendo. Priscilla Moreira

Tudo perfeito. A cor veio certa, a quantidade está certa, o material do silicone é perfeito, a parte em madeira também. As facas chegaram todas bem embaladas e amoladas, super recomendo. Bia

É fiel a descrição. É de fato um conjunto de peças de silicone e bambu. Veio bem embalado, sem defeitos. Só um adendo: os utensílios não são grandes, são de tamanho mediano, mas super atendem as necessidades. Material de ótima qualidade, aprovado e recomendado. Lyvia

Pontos de atenção

Peças frágeis, problemas na entrega e casos em que o suporte dos utensílios veio quebrado são exemplos de reclamações de alguns consumidores. Confira os comentários a seguir:

Chegou muito bem embalado, é idêntico a foto. Mas os itens são menores do que achei que fossem, tamanho de uma colher de sopa. As facas são bem frágeis, mas é tudo lindo. Raniele Barbosa

As peças são lindas e as facas amoladas chegaram rápido, porém o suporte para os utensílios veio quebrado, fora isso tudo certo. Kelly

Achei bom custo-benefício, o corte das facas é muito bom, elas já vem amoladas, mas infelizmente o suporte veio quebrado, até tentei colar, mas não deu certo. A caixa veio sem nenhuma proteção. Priscila Félix de Almeida

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Por duas semanas, testamos três modelos de potes da Electrolux, um com bomba de vácuo, outro de vidro com tampa de bambu e outro de plástico. Todos são herméticos, mas será que algum deles preserva melhor os alimentos? Assista ao vídeo para descobrir! Link na bio! *A gente escolhe cada produto de forma independente e, ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, mas você não paga a mais por isso #PotesHerméticos #OrganizaçãoDeGeladeira #PoteAVacuo #OrganizaçãoCozinha #Electrolux #Amazon ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.