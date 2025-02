Israel-Hamas: corpo de Bibas é identificado no dia da última troca de reféns e prisioneiros prevista em acordo

Dois dos seis reféns vivos, previstos para serem libertados neste sábado (22), na última troca de reféns e prisioneiros na primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas já chegaram a Israel. A família da refém israelense Shiri Bibas também anunciou, no sábado, que o corpo restituído na sexta-feira (21), após confusão anterior causada por "erro" do Hamas, foi identificado corretamente como sendo da mulher, sequestrada com seus dois filhos no dia do ataque do movimento islâmico palestino em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

De acordo com um comunicado militar israelense, na manhã deste sábado, Tal Shoham e Avera Mengistu atravessaram "a fronteira [entre Gaza e]" e Israel após serem entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, observados por uma multidão atrás de barreiras de metal que vaiou e assobiou os homens do Hamas, mascarados e armados.

A família de Mengistu, refém israelense prisioneiro do Hamas por dez anos, celebrou o fim do "sofrimento inimaginável" do homem.

Israel deve receber ainda este sábado outros quatro outros reféns em Nousseirat, na região central da Faixa de Gaza, em troca de 602 prisioneiros palestinos. Três reféns deles já foram apresentados em Nousseirat, e devem ser liberados nas próximas horas.

Corpo de Shiri Bibas devolvido

O corpo da refém israelense Shiri Bibas foi restituído na sexta-feira e identificado neste sábado como verdadeiro, após confusão na troca anterior, em que Israel acusou que o corpo recebido não era o da mulher, sequestrada com seus dois filhos pequenos no dia do ataque do movimento islâmico palestino em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a denunciar uma "violação cruel" dos termos do acordo de cessar-fogo e prometeu represálias se o corpo de Shiri Bibas não fosse devolvido aos familiares.

"Ontem à noite, nossa Shiri voltou para casa", escreveu a família Bibas em um comunicado. "Ao final do processo de identificação [...] esta manhã recebemos a notícia que tanto temíamos: nossa Shiri foi morta em cativeiro", acrescentou a declaração publicada na página Bring Them Home Now, Traga eles para casa agora, em inglês.

"Durante 16 meses, procuramos por certezas e, agora que as temos, não há consolo", escreve a família de Shiri Bibas, que foi sequestrada de sua comunidade com seu marido e dois filhos pequenos durante o ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023. O marido e pai das duas crianças, Yarden Bibas, de 35 anos, foi libertado em 1º de fevereiro.

Statement from the Bibas Family:



"Last night, our Shiri was returned home.

Following the identification process at the Institute of Forensic Medicine, we received this morning the news we had dreaded - our Shiri was murdered in captivity and has now returned home to her sons,... pic.twitter.com/mopiuyR1Tj ? Bring Them Home Now (@bringhomenow) February 22, 2025

Um "erro" nos restos mortais, alega o Hamas

A entrega pelo Hamas dos restos mortais de quatro reféns israelenses na quinta-feira (20), causou muita emoção e um aumento na tensão.

Entre os corpos devolvidos às suas famílias estavam os de dois meninos, Ariel e Kfir Bibas, mortos "com as próprias mãos" enquanto estavam em cativeiro na Faixa de Gaza, de acordo com o exército israelense. O Hamas afirma que Shiri Bibas, com 32 anos na época de sua captura, e seus filhos foram mortos em novembro de 2023 em um bombardeio israelense, dificultando a identificação do corpo da jovem. O destino dessa família se tornou um símbolo da tragédia de 7 de outubro, pois Kfir Bibas, com oito meses e meio de idade no momento de seu sequestro em 7 de outubro, era o mais jovem dos reféns.

O anúncio de que Shiri Bibas não estava entre os mortos foi um choque e irritou as autoridades israelenses. Denunciando esse "cinismo inimaginável", o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu na sexta-feira agir "com determinação para trazer Shiri de volta para casa, bem como todos os nossos reféns, vivos e mortos" e garantir que o Hamas "pague o preço por essa violação cruel e perversa do acordo de cessar-fogo" em vigor em Gaza.

A raiva da família Bibas contra o governo israelense

A família Bibas também se manifestou na sexta-feira, acusando o primeiro-ministro israelense de abandonar os reféns em um vídeo foi fornecido pelo coletivo Hostage Families Forum. Ele mostra uma mulher lendo sobriamente um texto. Ela é Ofri Bibas Levy, irmã de Yarden Bibas, que foi libertado em 1º de fevereiro sem sua esposa Shiri e seus filhos Ariel e Kfir. Ela expressa sua dor, mas também sua raiva contra as autoridades israelenses.

"Shiri, Ariel e Kfir foram capturados vivos por uma organização terrorista assassina, e Israel tinha a responsabilidade e a obrigação de trazê-los de volta vivos. Não há perdão por abandoná-los em 7 de outubro, não há perdão por deixá-los em cativeiro".

Ela continuou: "Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não recebemos nenhum pedido de desculpas de sua parte neste momento doloroso. Para o bem de Ariel e Kfir, e para o bem de Yarden, não estamos buscando vingança neste momento. Pedimos que Shiri seja devolvida a nós. Isso foi feito algumas horas depois", declarou a familiar.

(RFI com AFP)