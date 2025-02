Israel diz que Hamas faz 'cerimônias humilhantes' e adia liberação de reféns

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (23, noite de sábado no Brasil) que a libertação de prisioneiros palestinos durante a trégua em Gaza será adiada até que o Hamas acabe com as "cerimônias humilhantes" realizadas na entrega de reféns israelenses.

"Foi decidido adiar a libertação de terroristas planejada para ontem [sábado] até que a próxima libertação de reféns seja garantida sem as cerimônias humilhantes", disse o gabinete de Netanyahu em referência às libertações de israelenses protagonizadas e transmitidas ao vivo pelo Hamas