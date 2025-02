Israel bombardeia fronteira sírio-libanesa contra tráfico de armas do Hezbollah

Israel bombardeou neste sábado (22) a fronteira entre o Líbano e a Síria para impedir o tráfico de armas do Hezbollah, informou o exército israelense e uma ONG, na véspera do grande funeral do líder assassinado do movimento libanês.

O exército israelense disse em um comunicado que suas forças "realizaram um ataque no cruzamento fronteiriço entre a Síria e o Líbano pelo qual a organização terrorista Hezbollah tentou contrabandear armas para o Líbano".

Acrescentou que "essas tentativas de contrabando são uma violação aberta do acordo entre Israel e o Líbano" de novembro que pôs fim às hostilidades entre o Hezbollah e Israel.

Por sua vez, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que os bombardeios atingiram rotas de contrabando na zona fronteiriça, incluindo alguns cruzamentos ilegais.

Inicialmente não foram relatadas vítimas dos bombardeios.

O líder do movimento pró-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, morreu em setembro em um bombardeio israelense no sul do Líbano, no meio de uma guerra aberta entre Israel e o Hezbollah que terminou com o acordo de trégua em novembro.

Seu funeral será realizado no domingo no Líbano.

jd-aya/ami/mas/cjc/ic

© Agence France-Presse