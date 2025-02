Israel atrasa entrega de palestinos, e Hamas diz que trégua foi violada

O grupo extremista Hamas disse que Israel violou o cessar-fogo na Faixa de Gaza, após o governo comandado pelo premiê Benjamin Netanyahu atrasar a entrega de prisioneiros palestinos neste sábado (22).

O que aconteceu

Hamas libertou seis reféns israelenses, em troca da soltura de 620 palestinos. Entretanto, o governo de Israel adiou o cumprimento da troca até Netanyahu "terminar consultas de segurança sobre o retorno dos demais reféns", segundo o jornal The Times of Israel.

Para o Hamas, há uma "flagrante violação" dos termos do cessar-fogo, que está na quinta semana. Inicialmente, Netanyahu havia dito que libertaria os prisioneiros às 20h do horário local, mas há uma hora de atraso. "O não-cumprimento da libertação do grupo de prisioneiros na hora combinada é uma flagrante violação do acordo", disse Abdel Latif al-Qanou, porta-voz do grupo.

Primeira frase da trégua termina no próximo sábado (1º), mas a negociação para a segunda ainda não começou. Esta é a última troca de prisioneiros prevista. A segunda fase deveria acordar os termos para o fim definitivo da guerra.

Mais cedo, a família de Shiri Bibas confirmou que recebeu o corpo da mulher. Os corpos de Shiri e dos filhos dela, Ariel, 5, e Kfir, 1, deveriam ter sido entregues na última quinta (20). Os três foram mortos após serem sequestrados pelo Hamas em novembro de 2023. O exército israelense confirmou a identidade das crianças, mas disse que o outro cadáver não era o de Shiri ou de qualquer outro refém. Netanyahu acusou o Hamas de mentir sobre os corpos, e disse que o grupo "pagaria caro" por isso.

*Com AFP