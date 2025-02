Homem condenado à morte nos EUA escolhe morrer por fuzilamento

Um homem de 67 anos condenado à morte nos Estados Unidos por matar os pais da sua ex-namorada escolheu morrer por um pelotão de fuzilamento. Brad Sigmon está preso desde 2001.

O que aconteceu

Sigmon será o primeiro preso dos EUA morto por execução a tiros em 15 anos. Em 2010, o condenado Ronnie Lee Gardner foi morto com o mesmo método em Utah. O procedimento está marcado para 7 de março na Carolina do Sul. As informações foram publicadas pela NBC News.

O advogado do preso disse que a cadeira elétrica é "igualmente monstruosa". "A menos que ele elegesse injeção letal ou pelotão de fuzilamento, ele morreria na antiga cadeira elétrica da Carolina do Sul, que o queimaria e o cozinharia vivo. Mas a alternativa é igualmente monstruosa", afirmou Gerald King à imprensa dos EUA. "A única escolha que restou foi o pelotão de fuzilamento", continuou.

Brad Sigmon está há mais de duas décadas no corredor da morte. Ele foi preso em 2001 por matar com golpes de facão os pais de sua ex-namorada. A porta-voz do Departamento de Correções da Carolina do Sul, Chrysti Shain, se recusou a comentar a decisão de Sigmon.

Local para morte por fuzilamento foi reformado. "A câmara agora inclui uma cadeira na qual os presos se sentarão se escolherem a execução por pelotão de fuzilamento", disse. "A cadeira fica em um canto da sala, longe da cadeira elétrica atual, que não pode ser movida", segundo um comunicado do Departamento de Correções da Carolina do Sul.

Três voluntários armados com rifles são os responsáveis pela execução. De acordo com a regra, o preso usará um uniforme fornecido pela prisão e poderá fazer uma última declaração antes de ser amarrado à cadeira e ter um capuz colocado sobre sua cabeça. "Um pequeno ponto de mira será colocado sobre seu coração por um membro da equipe de execução", diz o comunicado.

Quando o diretor terminar de ler a ordem de execução, "a equipe atirará". Testemunhas podem assistir. "Após os tiros, um médico examinará o preso. Ao ser declarado morto, a cortina será fechada e as testemunhas escoltadas para fora". A Carolina do Sul recebeu aprovação para realizar execuções por pelotão de fuzilamento em 2022.