Hamas libera novo corpo de refém após identificação errônea de Shiri Bibas

Por James Mackenzie e Jana Choukeir

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - O Hamas liberou na sexta-feira um corpo que alegou ser o da refém israelense Shiri Bibas, cuja identificação errônea em uma entrega nesta semana ameaçou inviabilizar o frágil acordo de cessar-fogo em Gaza.

As autoridades médicas israelenses disseram que as equipes forenses estavam se preparando para examinar o corpo, que o Hamas transferiu por meio da Cruz Vermelha, e confirmar sua identidade.

O grupo militante palestino havia concordado em entregar os corpos de Shiri Bibas e de seus dois filhos pequenos, Kfir e Ariel, juntamente com os restos mortais de um quarto refém, na quinta-feira, sob o cessar-fogo que interrompeu os combates em Gaza desde o mês passado.

Quatro corpos foram entregues e as identidades dos meninos Bibas e do outro refém, Oded Lifshitz, foram confirmadas.

Mas especialistas israelenses disseram que o quarto corpo era o de uma mulher não identificada e não o de Shiri Bibas, que foi sequestrada junto com seus filhos e seu marido, Yarden, durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas, disse que "erros infelizes" poderiam ocorrer, especialmente porque os bombardeios israelenses misturaram os corpos de reféns israelenses e palestinos, milhares dos quais ainda estavam enterrados nos escombros.

"Confirmamos que não é de nossos valores ou de nosso interesse manter quaisquer corpos ou não cumprir os convênios e acordos que assinamos", disse ele em um comunicado.

A falha em entregar o corpo correto e a entrega pública encenada dos quatro caixões na quinta-feira causaram indignação em Israel e provocaram uma ameaça de retaliação por parte de Netanyahu.

"Agiremos com determinação para trazer Shiri de volta para casa junto com todos os reféns -- vivos e mortos -- e garantir que o Hamas pague o preço total por essa violação cruel e perversa do acordo", disse ele em uma declaração em vídeo.

O Hamas disse em novembro de 2023 que as crianças e sua mãe haviam sido mortas em um ataque aéreo israelense. Ismail Al-Thawabta, diretor do escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que Netanyahu "tem total responsabilidade pela morte dela e de seus filhos"

Mas os militares israelenses disseram que as avaliações de inteligência e a análise forense dos corpos das crianças Bibas indicaram que elas foram mortas deliberadamente por seus captores. O porta-voz chefe das forças armadas, Daniel Hagari, disse que os meninos foram mortos pelos militantes "com as próprias mãos", mas não deu detalhes.