GCM vira Polícia Metropolitana em São Paulo: o que muda após decisão do STF

Do UOL, em São Paulo*

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou, na sexta-feira (21), que a GCM (Guarda Civil Metropolitana) será renomeada para Polícia Metropolitana. A mudança acontecerá após o STF decidir que é constitucional o policiamento ostensivo feito por guardas municipais.

O que aconteceu

Na prática, a GCM paulistana já fazia policiamento, segundo Nunes. "Todos os nossos guardas civis já têm pistola automática, já têm tecnologia nos veículos, além do Smart Sampa [programa de câmeras de segurança]. A gente já tem uma Polícia Metropolitana. Só faltava o STF dirimir essa dúvida com relação a esse artigo sobre as atribuições da guarda", afirmou.

O STF decidiu que os guardas municipais podem realizar policiamento ostensivo e comunitário. Porém, essas ações de segurança urbana devem ser feitas respeitando as atribuições dos outros órgãos de segurança pública e não incluem as funções de Polícia Judiciária, como investigação. A atuação da GCM será submetida ao controle do Ministério Público.

O recurso que provocou a discussão questionava uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O entendimento derrubou uma lei municipal que concedia à Guarda Civil o poder de fazer policiamento preventivo e comunitário e prisões em flagrante.

"A decisão do STF é uma 'pancada' contra a criminalidade", definiu o prefeito. "Já tivemos situações da GCM efetuar prisões em flagrante, conduzir a pessoa ao Judiciário e o juiz soltar. Agora, isso não acontece mais", comemorou.

Nunes afirmou que a Procuradoria Geral do Município vai avaliar como a mudança de nome pode ser feita. "Se tiver que mandar projeto para a Câmara, eu mando. Se for por decreto, eu faço", disse.

*com informações do Estadão Conteúdo