Governador de Buenos Aires lança seu próprio grupo para enfrentar Milei

O governador da província mais importante da Argentina, o peronista Axel Kicillof, lançou seu próprio grupo político no sábado para enfrentar o presidente ultraliberal Javier Milei, uma medida que pode aprofundar as divisões na oposição de centro-esquerda.

Kicillof tem uma relação tensa há anos com sua mentora e atual líder peronista, a ex-presidente Cristina Fernández de Kircher, que pode piorar com o lançamento do Movimento Direito ao Futuro (MDF), que também permanecerá parte do heterogêneo espaço peronista.

"Enquanto o governo nacional abandona suas responsabilidades, a província busca aliviar os danos sociais causados pela aposta no mercado desregulamentado como única resposta", disse a nova força em uma declaração de apresentação.

"É no governo da província que se vislumbra uma alternativa e se acende uma esperança concreta", acrescentou.

A Argentina realizará eleições de meio de mandato este ano, cujos candidatos ainda não foram escolhidos, pois as datas ainda não foram finalizadas nos diferentes distritos.

Kicillof, que é considerado por alguns como um possível candidato à presidência em 2027, está apostando em acrescentar seguidores às listas de candidatos a deputados e senadores com os quais o peronismo pretende derrotar Milei.