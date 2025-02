EXCLUSIVO-EUA podem cortar acesso da Ucrânia aos serviços da Starlink, dizem fontes

Por Andrea Shalal e Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - Os negociadores dos EUA que pressionam Kiev para obter acesso aos minerais críticos da Ucrânia levantaram a possibilidade de cortar o acesso do país ao sistema vital de internet via satélite Starlink, de Elon Musk, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o assunto.

O acesso contínuo da Ucrânia ao Starlink, de propriedade da SpaceX, foi levantado em discussões entre autoridades norte-americanas e ucranianas depois que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, recusou uma proposta inicial do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disseram as fontes.

A Starlink fornece conectividade de internet crucial para a Ucrânia devastada pela guerra e para seus militares.

A questão foi levantada novamente na quinta-feira durante as reuniões entre Keith Kellogg, o enviado especial dos EUA para a Ucrânia, e Zelenskiy, disse uma das fontes, que foi informada sobre as conversas.

Durante a reunião, a Ucrânia foi informada de que enfrentaria o corte iminente do serviço se não chegasse a um acordo sobre minerais críticos, disse a fonte, que pediu anonimato para discutir negociações fechadas.

"A Ucrânia funciona com o Starlink. Eles a consideram sua estrela do norte", disse a fonte. "Perder a Starlink (...) seria um grande golpe."

Zelenskiy rejeitou as demandas do governo do presidente Donald Trump por US$500 bilhões em riqueza mineral da Ucrânia para pagar Washington pela ajuda em tempos de guerra, dizendo que os EUA não ofereceram garantias de segurança específicas.

Na sexta-feira, o presidente ucraniano disse que as equipes dos EUA e da Ucrânia estavam trabalhando em um acordo e Trump disse que espera um acerto assinado em breve.

Musk enviou às pressas milhares de terminais Starlink para a Ucrânia para substituir os serviços de comunicação destruídos pela Rússia após sua invasão em fevereiro de 2022. Aclamado como um herói na Ucrânia, Musk posteriormente restringiu o acesso pelo menos uma vez no outono de 2022, quando se tornou mais crítico em relação à forma como Kiev lidou com a guerra.