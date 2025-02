Ex-estagiária da Nasa é suspeita de fundar seita investigada por mortes

A cientista da computação e ex-estagiária da Nasa Jack LaSota, 34, é suspeita de fundar a seita Zizians, nos Estados Unidos. O grupo estaria por trás da morte de ao menos seis pessoas, incluindo os pais de uma das integrantes e um agente da patrulha da fronteira dos Estados Unidos.

O que aconteceu

LaSota, uma mulher transgênero, é apontada pela polícia como a líder do grupo. A seita é chamada de Zizians, segundo a polícia dos EUA. O grupo é acusado de envolvimento no assassinato do agente da patrulha de fronteira dos EUA David Maland, 44. O crime ocorreu perto da fronteira com o Canadá em 20 de janeiro deste ano. Maland foi morto em um tiroteio na cidade de Coventry. A troca de tiros também matou Ophelia Bauckholt, integrante da seita.

Grupo também estaria por trás de outros cinco assassinatos. As mortes ocorreram nos estados de Vermont, Pensilvânia e Califórnia. Entre as vítimas estão o casal Rita e Richard Zajko, baleados e mortos na véspera do Réveillon de 2022, em Chester Heights, Pensilvânia.

O nome Zizians é uma referência a Ziz, como se autodenomina Jack LaSota em fóruns online. O procurador estadual do Condado de Allegany, James Elliott, afirmou durante a audiência no tribunal, realizada no dia 18 de fevereiro, que ela já fingiu a própria morte por afogamento. Um obituário dizia que ela amava "aventuras, amigos, a família, música, mirtilos, ciclismo, games de computador e animais". O seu advogado declarou, na época, que ela havia "falecido após um acidente de barco na região da Baía de San Francisco".

Ela se formou em ciência da computação pela Universidade do Alasca Fairbanks, em 2013. De acordo com informações divulgadas em fóruns online, a cientista da computação se mudou para a região de São Francisco três anos depois.

Jack LaSota se recusou a falar e manteve os olhos fechados enquanto era fotografada, após ser detida em um hotel no subúrbio da Pensilvânia Imagem: Divulgação/Gabinete do Promotor Público do Condado de Delaware

Jack LaSota escrevia suas teorias em um blog. As publicações incluíam experiências pessoas, teorias sobre tecnologia e filosofia e comentários sobre cultura pop e codificação de computadores. "Percebi que não era mais capaz de suportar as pessoas. Nem mesmo os racionalistas. E eu viveria o resto da minha vida completamente sozinha, escondendo minha reação a qualquer um com quem fosse útil interagir. Eu tinha desistido da minha capacidade de ver a beleza para poder ver o mal", disse ela em um trecho publicado pela BBC.

A mulher criticava os racionalistas. O racionalismo é uma corrente intelectual popular no Vale do Silício. A corrente filosófica enfatiza a razão como a principal fonte de conhecimento

LaSota nega envolvimento nos crimes. Mas ela tem um grupo de seguidores "extremamente vulneráveis e isolados". A declaração foi feita por Anna Salamon, diretora executiva do Centro de Racionalidade Aplicada, ao San Francisco Chronicle.

Seita é ligada a seis mortes

A suposta líder da seita foi presa no último domingo (16). LaSota não teve direito à fiança. O juiz do Tribunal Distrital de Allegany citou que há risco de fuga e argumentou que a mulher representa um perigo para a segurança pública. Também foram detidos Michelle Zajko, 32, filha do casal morto em 2022, e Daniel Blank, 26. As informações foram publicadas pela agência de notícias Associated Press.

Defensora pública diz que LaSota é inteligente. Rebecca Francoeur-Breeden, uma defensora pública, afirmou que falou com a mãe de LaSota duas vezes desde a prisão. "Estamos lidando com uma pessoa muito, muito inteligente", ressaltou.

As autoridades não divulgaram muitas informações sobre a seita. De acordo com a apuração da Associated Press, o grupo é formado por jovens cientistas da computação altamente inteligentes que se conheceram online. Eles compartilham crenças e se tornaram cada vez mais violentos.

Não há detalhes sobre o que buscam os integrantes do grupo. Em publicações na internet, há relatos de conversas sobre veganismo radical, identidade de gênero e inteligência artificial.

Seita atraiu atenção da polícia em novembro 2019. Na ocasião, integrantes usaram máscaras e capuzes escuros e fizeram barricadas em um retiro na Califórnia. Além de LaSota, as autoridades também prenderam Emma Borhanian, 31, Gwen Danielson, 29, e Alexander Leatham, 29. Eles relataram que estavam no local para protestar contra a má conduta sexual de um grupo racionalista que organizava o retiro.