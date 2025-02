Lula diz que Trump 'não foi eleito para ser xerife do mundo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente Lula (PT) afirmou que Donald Trump não foi eleito para o ser o "xerife do mundo", mas para governar os Estados Unidos. Declaração foi feita neste sábado (22) durante o evento em comemoração aos 45 anos do PT.

O que aconteceu

Lula declarou que os EUA venderam a ideia de que são os "paladinos da democracia". "Os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial vendeu a ideia de que era o paladino da democracia, vendeu a ideia de que era o xerife da paz, vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre. Hoje, o que ele [Donald Trump] fala, é totalmente ao contrário do a gente falava nos anos 1980".

"A América para os americanos, o Canal do Panamá é dele, o Canadá não é mais um país, é um estado, a Groelândia é dele. O México não tem mais o Golfo, o Golfo é americano (...) Esse cidadão [Trump] não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos e ele que governe bem", disse Lula.

O presidente disse que o Brasil será governado pelos brasileiros. "Quem vai governar o Brasil somos nós, o brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores das plataformas, que pensam que mandam no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Não adianta ameaçar pela justiça e perseguir o Alexandre de Moraes".

Lula disse que está curado da cabeça

Lula afirmou que está curado da cabeça. "Lulinha está 100% curado da cabeça. Cabeça nova, cabeça limpa", disse. O presidente também detalhou que na sexta-feira (21) fez uma bateria de exames. "Eu acho que vai ser muito difícil um jovem de 40 anos ter a saúde e a qualidade da saúde que eu tenho", continuou.

"Momento mais delicado da minha vida". Lula iniciou seu discurso relembrando o acidente doméstico que teve recentemente. Ele disse que estava sentado no banheiro quando se acidentou. "Médicos chegaram a dizer que eu poderia ter entrado em coma", relembrou.

"Vamos deixar a fome zero outra vez". Depois, Lula falou sobre a eleição do ano que vem. O presidente disse que, quando assumiu o governo, havia um contingente de 35 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Ele afirmou que o governo retirou dessa condição 24 milhões de pessoas: "Em 2026, é um compromisso da fome retirar o Brasil novamente do mapa da fome".

"Gastar sola de sapato da periferia". Criticado a cada eleição que perde nos últimos anos, municipal e estadual, por ter se afastado da população da periferia, Lula fez um mea-culpa. Disse que o PT vai perder se aparecer na periferia apenas de 4 em 4 anos para pedir votos. "O PT não nasceu para ser igual, nasceu para ser diferente", declarou.

Poder da comunicação. Lula também afirmou que "a gente só vai ganhar o jogo se as coisas que a gente faz forem comentadas na mesa do bar. E fizemos muita coisa. Vamos terminar o mandato fazendo muito mais". Recentemente, o governo trocou o ministro das Comunicações.

"É preciso que a gente tenha coragem de enfrentar a fake news. A internet nos permite que cada um de nós seja um combatente, um soldado", afirmou Lula.

"Janja agora é a bola da vez". Lula afirmou que, para atingi-lo, ataques começaram a ser feitos contra a primeira-dama. "Eu falei pra ela ter duas opções: continuar fazer o que você gosta ou continuar fazendo até que vejam que nada vai interferir", disse. "Lá em casa, foi assim com a Marisa e é assim com ela. Na minha casa é proibido proibir", complementou.

Evento de comemoração do Partido dos Trabalhadores

Aniversário de 45 anos do PT. Ministros, deputados, senadores e aliados políticos marcaram presença nesta sexta-feira (21) e sábado (22) na cerimônia de aniversário do PT, na zona portuária do Rio.

Anunciado ao lado da primeira-dama. Para subir ao palco, o cerimonialista anunciou primeiro o nome de Janja Lula da Silva e, em seguida, o do presidente Lula. Ambos foram muito aplaudidos e ouviram gritos de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula".

Nomes mais comemorados. Três nomes receberam grande apoio dos petistas ao terem os nomes anunciados para subir ao palco: o ex-ministro José Dirceu, a ministra Anielle Franco e a deputada federal e ex-governadora Benedita da Silva.

Benedita afinada. Assim que chamada para falar com o público, Benedita pegou o microfone e começou a cantar o samba "Poder da Criação", de João Nogueira. Depois, cumprimentou os correligionários e relembrou que está no partido desde o começo e disse que está pronta para ajudar na reeleição de Lula em 2026.

"Vamos ganhar as próximas eleições", diz presidente do PT nacional. A deputada federal Gleisi Hoffmann disse que é um "presente para a democracia" a denúncia contra Bolsonaro. "Com provas e farto material produzido pelos seus asseclas". Ela defendeu não ter anistia e que Bolsonaro seja condenado pelo devido processo legal, o que, segundo ela, Lula não teve direito.

"Sem anistia". Antes de Lula falar com o público, os cerimonialistas foram interrompidos duas vezes com gritos de "sem anistia". No palco, os convidados gritaram juntos com o público. Lula não esboçou reação. Janja não gritou, apenas sorriu.

Gleisi também usou o espaço de fala para homenagear as mulheres militantes do PT. Ela afirmou que, durante os 45 anos, o partido manteve o compromisso firmado com os trabalhadores e com as pessoas "que não têm voz".

Dilma fora do aniversário. O deputado federal Lindbergh Farias, líder da Bancada do PT na Câmara, relembrou o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, que não estava no evento. O público respondeu com aplausos e gritos de "olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma".

Clima da festa. A festa acontece num momento em que o Lula tem aprovação de apenas 24% da população e a legenda adotou uma regra que permite que parlamentares se candidatem mais de três vezes para o mesmo cargo.

Menor aprovação na presidência. A fatia de eleitores que considera ótimo ou bom o governo de Lula era de 35% em dezembro e, até o começo de fevereiro, havia caído 11 pontos percentuais. Contribuíram para isso polêmicas como a que envolveu mudanças no Pix, explorada pela oposição.

Festa termina em samba. Além do ato político que teve início no fim da manhã deste sábado, a programação da festa, que começou na sexta, teve debates, exposições e sarau. Ao fim dos dois dias, baterias de escolas de samba.