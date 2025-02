Papa Francisco está em estado crítico; médicos temem infecção generalizada

O papa Francisco teve uma crise asmática prolongada e o seu estado de saúde é crítico, anunciou o Vaticano neste sábado (22).

O que aconteceu

O religioso precisou de oxigênio em alto fluxo. "O estado do Santo Padre continua sendo crítico e [...] o papa não está fora de perigo. Nesta manhã, o papa Francisco teve uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigênio em alto fluxo", diz comunicado.

Papa também precisou de transfusão de sangue. Os exames de sangue de hoje também revelaram trombocitopenia, associada à uma anemia o que exigiu a administração de transfusões de sangue. "O Santo Padre continua vigilante e passou o dia em uma poltrona, mesmo sofrendo mais do que ontem. No momento o prognóstico é reservado".

O jesuíta de 88 anos foi internado em 14 de fevereiro. Segundo os médicos, a princípio, não havia indícios de inflamação, de pneumonia, nos pulmões. Mas após uma tomografia computadorizada, a equipe detectou uma pneumonia bilateral.

Médicos temem que infecção se espalhe para o sangue. "O papa sabe que está em perigo. Pode acontecer que esses germes, que hoje estão no trato respiratório e nos pulmões, infelizmente passem para o sangue, ele teria sepse. E uma sepse, com a idade e a condição dele, seria difícil... o risco real, nesses casos, é que os germes passem para o sangue. O risco é de sepse", alertou o médico Sergio lfieri, em coletiva de imprensa realizada ontem.

Não há previsão de alta

O pontífice ficará internado pelo menos mais uma semana. De acordo com o médico Sergio lfieri, o papa está lendo, faz brincadeiras, mas está com pneumonia. "Ele vai ter alta quando não for mais necessário administrar terapias hospitalares", disse. O papa está com uma infecção polimicrobiana, com vírus, fungos e bactérias. Apesar disso, mantém o bom humor. O médico contou que na manhã desta sexta, cumprimentou o papa e lhe disse: "Bom dia, Santo Padre", e ele respondeu: "Bom dia, Santo Filho".

O médico Sergio lfieri lembrou que o religioso começou a ser tratado com uma gripe em casa. "Como um paciente de 88 anos, quando não é mais possível tratar em casa, a gente interna o paciente", relatou. Ele acrescentou que o papa é diferente de outros pacientes idosos. " A diferença é que as outras pessoas de 88 anos ficam em casa vendo televisão em uma cadeira de rodas. Vocês conhecem outro senhor de 88 anos que governa um estado e é também o pai espiritual dos católicos no mundo? Ele não se poupa, então se cansou muito", afirmou.

O papa está respondendo bem aos tratamentos. "Temos visto melhorias, mas é preciso muito pouco para ficar desequilibrado. É impossível dar um prazo", disse lfieri após ser questionado sobre uma nova previsão de alta. A equipe médica também detalhou que o religioso argentino Jorge Bergoglio "não está acamado, não está preso a nenhuma máquina. No máximo, ele recebe um pouco de oxigênio quando tem uma crise asmática, de vez em quando. Ele está respirando espontaneamente e se alimentando", acrescentou.

Agenda cancelada

Agenda do papa está cancelada até domingo (23). Em um primeiro momento, a Santa Sé havia cancelado a agenda de Francisco até esta quarta, mas ontem anunciou o cancelamento de sua audiência jubilar de sábado (22) e informou que o papa não presidiria a missa de domingo.

Essa é a quarta internação do papa desde que assumiu o pontificado, em 2013. Francisco tem um histórico de problemas respiratórios.

Nos últimos meses, pontífice sofreu duas quedas em sua residência no Vaticano. Em dezembro, bateu o queixo na mesa de cabeceira, e em janeiro, machucou o braço direito, precisando imobilizá-lo por precaução. Além disso, tem dores crônicas no joelho, que o obrigam a usar cadeira de rodas ou bengala em algumas ocasiões.

Papa tem carta de renúncia pronta caso saúde o impeça de seguir no cargo

Carta de renúncia ao cargo de líder da Igreja Católica está pronta. Papa Francisco assinou a carta há cerca de dez anos. Foi o próprio pontífice que confirmou a existência do documento em entrevista ao jornal espanhol ABC, em dezembro de 2022.

Carta está de posse do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. "Assinei a renúncia e disse a ele: 'em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem'", declarou Francisco.

Na ocasião, Francisco afirmou não ter receio que o mundo saiba da existência de sua carta de renúncia. "É por isso que estou contando, para que saibam", disse, ressaltando não saber o que Parolin fez com o documento.

