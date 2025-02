Escova elétrica que promete limpeza mais profunda está por menos de R$ 170

A escova elétrica SonicPro 10, da Colgate e Philips tem feito sucesso entre consumidores. Só na Amazon ela teve mais de 700 compras no mês passado e conta com mais de cinco mil avaliações de consumidores.

Esse produto promete ser eficiente, eliminando até 200% a mais de placas bacterianas do que as escovas tradicionais. Além disso, o fabricante afirma que a escova consegue fazer uma limpeza profunda com 31 mil movimentos por minuto. Confira mais características do produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção:

O que diz a Colgate e Philips sobre a escova?

É recarregável;

Tem cerdas macias;

Possui bateria de longa duração;

Produz 31 mil movimentos por minuto;

Com cabo ergonômico à prova d'água, que possibilita o uso durante o banho;

Promete remover 200% mais placas do que uma escova de dente manual;

Com temporizador inteligente de 2 minutos para garantir o tempo recomendado por dentistas, segundo o fabricante;

Escovação completa: o modelo possui vibrações de quatro tempos com pausas rápidas a cada 30 segundos para escovar diferentes regiões da boca;

Acompanha base de carregamento USB para a escova.

O que diz quem comprou?

Com 5,2 mil avaliações na Amazon, essa escova tem uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos são a limpeza profunda, fácil carregamento e bateria de longa duração.

Comprei por indicação do dentista. É perfeita, estou amando o uso. Realmente ajuda na escovação correta. Scalatty de Melo

A escova realmente cumpre tudo o que promete. A sensação durante e após a escovação é excelente, onde dá para sentir uma limpeza muito mais profunda. Valeu cada centavo. Willianderson Lima

Estou usando há uns três a quatro meses e amei a compra. A qualidade da escovação é bem superior. Meus dentes ficaram mais brancos, e parece ser bem durável. As cerdas estão novinhas ainda. É bem tranquilo para carregar, só deixar um dia ou dois na tomada e a bateria durar bastante tempo, algo como um ou duas semanas. Outra coisa que gostei é que te ajuda a desacelerar a mente. Como os timers para cada parte da boca, você precisa ter paciência para aguardar cada timer acabar. É como se fosse uma meditação, muito importante para quem é ansioso. Carlos

Eu não tinha usado uma escova de dentes elétrica até comprar esta. Nos primeiros dias estranhei um pouco o barulho produzido, mas depois acostumei. A bateria dura bastante. Ela tem tiver de 30 segundos para cada parte da boca. Então, em 2 minutos a escovação está ok. Fica uma sensação agradável de dentes limpinhos e lisinhos. Cliente Amazon

Pontos de atenção

Outros consumidores ficaram insatisfeitos com o ruído, além de relatos em que a escovação com o aparelho machuca partes da boca. Confira:

Tudo certo com a entrega e o pacote. Mas o produto em si, eu não gostei. Já usei outras escovas elétricas mas essa é inviável. O motor é muito forte e tem apenas uma velocidade, chega a machucar a gengiva e a bochecha. A sensação é de estar na passando a broca do dentista. E não senti mais limpeza que outra escova normal. Manoela

A escova elétrica é muito boa para ter uma escovação mais eficiente. Esta é interessante, pois tem um custo-benefício muito bom e é bivolt. O ponto negativo fica para o sistema da escova que trabalha por vibração e isto faz um efeito engraçado, ela faz cócegas, tanto na gengiva quanto nos lábios. Sérgio Romero

Gostei da entrega no prazo, embalagem perfeita. Mas a escova não tem rotação automática e as cerdas não atingem as partes mais internas dos dentes, além de não ser muito macia. Cleo Braga

