Sobrevivente de bolo envenenado: 'Sem meu neto, não sei se estaria aqui'

João Joaquim dos Anjos, 70, não comeu o bolo envenenado servido à sua família em Torres (RS), no dia 23 de dezembro, e viu a morte de diversos parentes de forma repentina. Em um documentário da RBS TV, contou que hoje ajuda a cuidar do neto, um menino de 10 anos, que perdeu a mãe.

O que aconteceu

João não costumava comer bolo. Ele tomava apenas um café quando os familiares perceberam que tinha algo errado com a receita. Quando cerca de quatro pessoas começaram a passar mal, ele saiu de casa e pediu ajuda dos bombeiros.

"Meu neto dá força para a gente". Casado desde jovem com Neuza Denize Silva dos Anjos, uma das pessoas que morreram após comer o bolo, Anjos diz que segue vivo apenas por conta do neto. "Meu neto é tudo que tenho. Ele dá força para a gente e parece um adulto, mas, às vezes, a saudade aperta, porque é uma criança", disse no documentário da RBS TV sobre o assunto.

Ele conforta o neto, mas está sofrendo com a ausência da mulher, filha e outros familiares. "Esses dias ele ficou deitado vendo TV comigo e começou a chorar. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse: 'Saudade da minha mãe'. Isso aí esmorece o cara. Fiquei um tempão conversando com ele, peguei um guaranazinho, ele tomou, se acalmou e disse: 'Te amo, vô'. Aquilo foi tudo. Se eu não tivesse ele, eu não sei se estaria aqui", falou.

"Saudade vai ficar pior". João dos Anjos acredita que cenas de sofrimentos do neto, que também ficou internado pelo consumo do veneno, irão se repetir com mais frequência, pois a saudade só vai aumentar com o passar do tempo.