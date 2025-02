Nissan em crise: veja a situação no mundo e se isso pode afetar o Brasil

Um cenário catastrófico. É assim que analistas classificam o futuro da Nissan, caso a montadora não encontre uma solução para suas finanças globais. A ideia de fusão com a Honda deu errado, mas a fabricante do Civic estaria disposta a tentar de novo, justamente por saber do desespero da conterrânea.

Enquanto o acordo não sai, a marca se comprometeu a realizar 9 mil demissões ao redor do mundo, diminuindo a produção em 20%. Na Argentina já há cortes, e o Brasil, que receberá R$ 2,6 bilhões de investimentos, assiste sem muito poder de influenciar o desfecho da história - mas com razões para otimismo.

Contas no vermelho

O principal motivo para o fracasso nas negociações foi a postura da Honda, que propôs ter a rival como uma subsidiária. A Nissan, por sua vez, queria uma relação de sócios, com poder equivalente nas tomadas de decisão, e não houve solução para o impasse. "Depois dessas tratativas, seria mais adequado encerrar as negociações", disse a montadora em nota.

De acordo com o jornal Financial Times, é possível que as negociações ressurjam, mas, para isso, o CEO da Nissan, Makoto Uchida, teria que deixar o cargo. Não por Uchida ser contra a fusão, e sim porque o executivo não estaria sendo capaz de convencer o conselho da Nissan de que torná-la uma 'filial' da Honda é uma boa ideia.

Makoto Uchida (esq.) vem sendo pressionado pela Honda e pela Renault após fracasso nas negociações Imagem: Divulgação

O último relatório financeiro global da Nissan registrou, entre março e dezembro de 2024, queda de 87% no lucro operacional, que só não virou prejuízo devido a operações financeiras. Se atendo à produção de automóveis, no último ano fiscal a Nissan teve prejuízo de aproximadamente R$ 7,2 bilhões.

Foram vendidos 3.018.069 carros, que é praticamente o mesmo de 2023. Mas isso veio às custas de muitos descontos e investimento pesado em marketing, diminuindo a rentabilidade do negócio.

Em 3 anos, vendeu-se 36 Ford Mustang para cada Nissan Z nos EUA: símbolo da crise em um dos principais mercados da japonesa Imagem: Divulgação

Desde 2018, as vendas globais da marca despencaram em 41%, por culpa principalmente da China e dos Estados Unidos, que representam praticamente metade da clientela. Nos EUA, a queda foi de 35%; na China, chegou a 50%, impulsionada pelo avanço de montadoras locais como a BYD.

"Por consequência, a Nissan vem recorrendo a empréstimos cujos juros podem se tornar uma armadilha", disse um analista do setor sob anonimato. Segundo fontes, as operações da empresa poderiam parar completamente em questão de 1 ou 2 anos caso o problema não se resolva.

E o Brasil?

Enquanto as negociações com a Honda não ressuscitam, outras empresas vêm sendo especuladas para assumir o negócio. Ainda de acordo com o Financial Times, a Renault busca se livrar da participação de 36% nas ações da parceira. Uma das interessadas é a taiwanesa Foxxconn, mas, caso uma oferta seja feita, a Nissan tem preferência para adquirir de volta as ações pelo mesmo valor.

Novo Nissan Kicks será nacional e chega às lojas até o ano que vem Imagem: Divulgação

"A Renault já havia dito que faria o melhor para o seu negócio, exercendo seus únicos interesses no processo", analisa Milad Kalume Neto, especialista e consultor da indústria automotiva. "Diga-se de passagem, a Renault também pediu a cabeça de Makoto Uchida".

À espera de um desfecho, a Nissan já toca seu plano de demissões, que também culminará no fechamento de três fábricas do Hemisfério Norte. Na Argentina, a imprensa local reportou a suspensão da linha de montagem da Frontier, que é produzida na fábrica pertencente à Renault, em Córdoba.

Mas se, em época de crise, cada oportunidade importa, o Brasil pode se dar bem. Isso porque o Kicks encerrou 2024 com recorde histórico de vendas no país: 60.464, que puseram-no em nono lugar no ranking geral de vendas e na quarta posição entre os SUVs.

Em momento que cada pouco importa, fábrica de Resende (RJ) ganhará importância para a saúde financeira da Nissan Imagem: Divulgação

Esse resultado fortalece os planos da Nissan, que vem realizando um investimento de R$ 2,6 bilhões na fábrica de Resende (RJ). Nos próximos, a unidade carioca iniciará a produção da nova geração do Kicks, de um motor 1.0 turboflex que equipará o modelo e de um SUV inédito.

Com esse portfólio, a marca espera que os produtos que saem do Rio de Janeiro sejam exportados para mais de 20 países. E, por detalhes como esse, a indústria nacional pode sair ganhando de uma briga bem maior.

"A Nissan não é uma empresa gigante no Brasil, mas não se pode deixar ao luxo de fechar as operações no país em que está se tornando um hub interessante de produção", completou Milad Kalume Neto.