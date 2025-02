'É um presente para a democracia essa denúncia contra o Bolsonaro', diz Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que é "um presente para a democracia" do País a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoffmann discursou durante evento em comemoração aos 45 anos do PT, no Rio de Janeiro.

"Jamais esqueceremos a dor de centena de milhares de famílias que sofreram o luto na pandemia pela mão criminosa daquele que sonegou a vacina, zombou da ciência, dos mortos e da solidariedade humana. Esse ser agora está denunciado e, nos 45 anos do PT, é um presente para a democracia essa denúncia contra o Bolsonaro", disse Hoffmann. Ela completou que "Bolsonaro sentará no banco dos réus e será julgado pelo devido processo legal, que não aconteceria caso ele tivesse sido eleito presidente".

Gleisi Hoffmann admitiu que o preço da comida está cara no Brasil, mas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá resolver isso, além de dizer que é preciso combater os abusos nos preços da gasolina, do gás e da energia elétrica. "Temos que combater os abusos no preço da gasolina, gás e energia, além de ter determinação e urgência na reforma do Imposto de Renda", afirmou.

A presidente do PT disse ainda que Lula colocou o País na rota do crescimento com distribuição de renda. "Nada, ninguém vai apagar da nossa história que criamos 20 milhões de empregos e que o salário mínimo teve aumento real de 74% com inflação controlada, PIB crescendo à média de 4%. Ninguém vai apagar que tiramos o Brasil do mapa da fome e estamos tirando pela segunda vez", disse Gleisi.