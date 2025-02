Elétrico adiado: mudança na lei abre brecha para SP manter ônibus a diesel

Do UOL, em São Paulo

Após um longo embate no fim de 2024, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que flexibiliza a exigência de que 100% da frota de ônibus de São Paulo seja elétrica. A medida, que era de interesse do então presidente da Casa, Milton Leite (União), abriu brecha para que novos ônibus a diesel, mais poluente que o elétrico, sejam comprados. O caso foi parar na Justiça e segue em indefinição.

Entenda todas as mudanças na lei ao longo dos anos

A discussão sobre a extinção dos ônibus movidos a diesel em São Paulo dura mais de 15 anos. A Política de Mudança do Clima foi instituída em 2009, na administração de Gilberto Kassab, estabelecendo que até 2018 toda a frota deveria usar combustível renovável não-fóssil.

Em 2018, o prazo para redução foi alterado sob a gestão de João Doria. A nova meta estabelecia que 50% da frota deveria ser livre de combustíveis fósseis até 2028 e 100% até 2038.

Em dezembro de 2024, um projeto de lei do vereador Milton Leite (PL) pediu uma nova mudança no prazo. Com a justificativa de que o mercado precisava "ter tempo para se adaptar às exigências de implementação de veículos movidos a fontes alternativas de energia limpa", o projeto pediu que 50% das compras de novos veículos pudessem ser de carros movidos a diesel e que o prazo de 2028 fosse descartado, sendo considerado somente o de 2038.

"Meio-termo" aprovado pela prefeitura permitiu que 50% dos veículos ainda fossem comprados a diesel. A lei exige, porém, que os novos veículos sejam menos poluentes do que os atuais em circulação. Após vetos e mudanças, a redação final do substitutivo da lei aponta que os ônibus a diesel podem ser comprados enquanto adequações de infraestrutura fossem feitas nas garagens, melhorando a estrutura para receber ônibus elétricos e a gás.

Substitutivo da lei, que também apaga a necessidade de 50% de frota limpa até ano de 2028, foi aprovado e protocolado no Diário Oficial do município em 7 de fevereiro. Na versão atual, a exigência de frota limpa, que em 2009 era de 100% até 2018, passa a ser de 95% até 2038.

Nunes diz não que não há estrutura para cumprir meta de 2028

Justiça suspendeu a lei dias após publicação no Diário Oficial do município. Uma decisão de 10 de fevereiro aceitou uma ação movida pelo PSOL e suspendeu a implementação das mudanças até o julgamento definitivo do caso na Justiça.

A alegação do PSOL foi de que eliminar o ano de 2028 como um intermediário à meta de descarbonização era um "retrocesso na proteção ao meio ambiente". Em decisão, o juiz Mário Devienne Ferraz reconheceu o risco de danos ao meio ambiente. Não há prazo para julgamento do caso até o momento.

Prefeitura disse que vai recorrer à decisão da Justiça. Em evento no dia 12 de fevereiro, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que não é possível garantir que a frota vá ser 50% elétrica até 2028. Nunes citou a falta de estrutura de abastecimento e de estrutura de produção de veículos como motivos que complicam a descarbonização.

Nunes também afirmou que o município quer apresentar outras alternativas para a descarbonização. Segundo Nunes, neste momento, a secretaria de Meio Ambiente faz um estudo para analisar se o abastecimento de ônibus por biogás é uma alternativa.

Contrariando o prefeito, associação de veículos elétricos afirmou que tem capacidade de atender à demanda. Em nota, o órgão afirmou que tem "total condição tecnológica e operacional" para produzir os ônibus. Eles afirmaram que podem fazer 9.920 veículos elétricos por ano e que podem subir este número a 25 mil por ano com investimento de empresas que se mostraram "preparadas" para atender à demanda de São Paulo.