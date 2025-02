Teto de shopping desaba no Peru, deixa 3 mortos e mais de 70 feridos

O teto de um shopping em Trujillo, no Peru, desabou na noite da última sexta-feira (21) e deixou pelo menos 3 mortos e 78 feridos, segundo as autoridades locais.

O que aconteceu

O desabamento aconteceu por volta das 20h40 no horário local (22h40 de Brasília) de sexta. A tragédia foi registrada no centro comercial Real Plaza em Trujillo, cidade de 800 mil habitantes no noroeste do país.

Teto desabou na praça de alimentação. Segundo as autoridades do departamento de La Libertad, a estrutura colapsou parcialmente e deixou dezenas de pessoas presas sob os escombros. O governo local confirmou as três mortes durante a madrugada, mas não divulgou a identidade delas até o momento.

Bombeiros seguem buscando vítimas. Por volta das 4h no horário local (6h de Brasília), o Centro de Operações de Emergência de La Libertad informou à imprensa local que "equipes especializadas continuam executando ações para resgatar as pessoas que estão sob os escombros".