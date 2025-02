Férias na Bahia: confira hospedagens a partir de R$ 217 para curtir praias

O litoral sul da Bahia, com praias como Caraíva, Porto Seguro e Itacaré, é uma boa opção para quem busca descansar à beira-mar. Com águas quentes e temperaturas altas praticamente o ano todo, esses destinos são procurados por viajantes solo, nômades digitais ou simplesmente por quem relaxar durante uma viagem.

Essa região é diversa e oferece programação para todos os tipos de turistas. Há opções para quem gosta de festas, trilhas, cultura, surfe e outras atividades. Basta achar a cidade que mais combina com você e programar a estadia.

Para facilitar sua escolha, o Guia de Compras UOL selecionou dez acomodações na plataforma Airbnb, desde casas simples até espaços maiores, todas bem avaliadas e com boas condições para uma estadia confortável. Confira:

Porto Seguro

Porto Seguro é ideal para relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento de piso superior, de frente para a Praia de Taperapuã. Conta com uma cama queen confortável, ar-condicionado e internet disponível. A estrutura inclui cozinha equipada com micro-ondas, air fryer e purificador de água. O condomínio oferece piscina adulta e infantil, vaga de garagem e self check-in. Fica a poucos passos de restaurantes, bares e atrações locais.

Nota do Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Gostamos muito da localização do apartamento e um ponto bem positivo é que tinha micro-ondas, air fryer e liquidificador, além de ferro e secador de cabelo." (Gisele, fevereiro de 2025)

Arraial d'Ajuda

Você pode curtir as praias no entorno e piscina Imagem: Divulgação Airbnb

Localizada no condomínio Monte das Oliveiras, a casa no andar superior oferece varanda com vista para a piscina. A suíte conta com cama king e duas camas de solteiro embutidas, além de ar-condicionado split, ventilador de teto e Smart TV. A sala dispõe de sofá-cama para dois, Smart TV, ar-condicionado e banheiro social. A cozinha é equipada com geladeira, fogão cooktop, forno elétrico, micro-ondas, air fryer e utensílios básicos. O condomínio conta com piscina, sauna, churrasqueiras e portaria 24 horas.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: " O apartamento é moderno e confortável, ar-condicionado na sala e no quarto, para a minha surpresa tinha vários serviços de streaming liberados nas Smart TVs (Netflix, Futebol Premiere, Disney, HBO Max e Prime Vídeo). O condomínio é muito bem cuidado, a piscina realmente surpreende positivamente como nas fotos, é muito grande e bonita". (Luciano fevereiro de 2025)

Caraíva

Caraíva tem mar e rio para curtir Imagem: Divulgação Airbnb

Localizado em área residencial na Rua da Lagoa, o Loft Almar está a poucos metros do rio, do centrinho da vila e próximo à praia. O espaço conta com sala com sofá e Smart TV, cozinha completa e banheiro no térreo, além de um mezanino com cama queen e bancada de trabalho. A estrutura inclui varanda com deque, mesa e rede, área externa com ducha fria, lavanderia e varal. Equipado com ar-condicionado, aquecimento solar e cozinha com utensílios essenciais. Pet friendly para animais dóceis. Limpeza diária e troca de roupas de cama e banho a cada três ou quatro noites.

Nota do Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Excelente casa para curtir uns dias em Caraíva. Fica absolutamente perto de tudo, do barco, dos restaurantes, dos bares, das festas etc. Além disso, a casa é linda. Bem iluminada, limpa, fresca, e equipada. Confortável." (Maurício, fevereiro de 2025).

Caraíva

Local é excelente para quem gosta de festas e agito Imagem: Divulgação Airbnb

Os chalés são independentes e com 39m², com arquitetura rústica em madeira e eucalipto. Cada unidade acomoda até três pessoas e conta com banheiro privativo, ar-condicionado e frigobar. A localização fica a poucos minutos do rio, da praia e do centro de Caraíva, com fácil acesso a restaurantes e à travessia da canoa. O espaço não dispõe de cozinha, nem café da manhã, mas há opções próximas, como padaria e loja de conveniência. O serviço de arrumação funciona de segunda a sábado, e as trocas de roupa de cama e banho ocorrem a cada três dias.

Nota do Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Sensacional toda a experiência de Caraíva e a estadia no imóvel do Tomás só contribuiu. É a terceira vez que me hospedo em Caraíva e com certeza foi o melhor local em que podia ficar. Desde a reserva, Tomás foi superatencioso e generoso com as respostas, além de dar ótimas indicações no check in. O quarto estava sempre muito limpo e agradável". (Vanessa, janeiro de 2025).

Maraú

Maraú tem mar quentinho o ano todo Imagem: Divulgação Airbnb

A casa oferece conforto em uma das praias mais procuradas da região. Com piscina privativa de uso exclusivo, área gourmet com vista para o lago e pôr do sol— o espaço é ideal para descansar. A hospedagem conta ainda com um ambiente de trabalho reservado, TV e máquina de lavar à disposição. O estacionamento está incluído, garantindo praticidade para quem deseja se hospedar na Península de Maraú.

Nota do Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Ambiente muito agradável, limpo e organizado. Equipamentos de ótima qualidade. Presteza e preocupação por parte do anfitrião no bem-estar do hóspede". (Fernando, fevereiro de 2025).

Maraú

Local tem piscina e praia perto para curtir Imagem: Divulgação Airbnb

O flat Barra está em uma área verde, a 300 metros da praia e perto do centro da vila. A acomodação inclui suíte com ar-condicionado e banheiro privativo, sala com bicama e ventilador, além de cozinha americana equipada com utensílios básicos. A área externa conta com piscina, jardim e espaço social. A hospedagem oferece ainda área de serviço, lavabo e TV.

Nota do Airbnb: 4,9

Palavra do hóspede: "O que eu mais gostei do Flat foi a localização. Bem perto do centrinho e das praias também. Faz tudo a pé, se quiser. O Flat também é bastante amplo e arejado." (Claudia, fevereiro de 2025).

Morro de São Paulo

Morro de São Paulo é local para curtir e relaxar Imagem: Divulgação Airbnb

O chalé fica a menos de dois minutos da primeira praia, próximo a lojas e mercados. A acomodação inclui sala integrada à cozinha, ofurô, TV de 75 polegadas e sofá-cama queen. A cozinha conta com filtro de água, cafeteira de cápsulas, sanduicheira, micro-ondas, forno, fogão e geladeira. No andar superior, há um quarto com sacada, vista para o mar, cama king e cômoda. O espaço também dispõe de ar-condicionado e varal de roupas.

Nota do Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Eu e minha amiga gostamos muito do chalé da Débora. É lindo, moderno, bem equipado, e está super bem localizado. Nos sentimos muito bem com nossa escolha. Quando voltar em Morro de São Paulo, quero novamente me hospedar lá". (Raquel, fevereiro de 2025).

Morro de São Paulo

Local tem praias de água quentinha e cristalina Imagem: Divulgação Airbnb

O Oásis Morro de São Paulo fica a 300 metros da quarta praia e oferece quatro casas de hóspedes de 25m² e independentes, além da casa dos anfitriões. A acomodação conta com piscina, churrasqueira, jardim tropical, ar-condicionado, Wi-Fi e cama queen.



Os quartos incluem cortinas para privacidade, Smart TV, cofre e detector de fumaça. A cozinha é equipada com fogão, frigobar, cafeteira, liquidificador, filtro de água, sanduicheira e chaleira elétrica. Há também uma mesa funcional para refeições ou trabalho.

Nota do Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Tivemos uma experiência incrível nesta acomodação. Desde o primeiro momento, o anfitrião foi muito atencioso e nos fez sentir bem-vindos. O lugar era impecável, bem equipado e uma decoração aconchegante que nos fez sentir em casa. Nós nos divertimos muito e definitivamente voltaríamos. Altamente recomendado" (Hernan, fevereiro de 2025).

Itacaré

Itacaré é conhecida pela rota do cacau Imagem: Divulgação Airbnb

O Mirante Ibyrá, recém-inaugurado, está localizado a 250 metros da praia da Concha e a 3 minutos a pé da rua principal de Itacaré. O espaço combina decoração artesanal local e conforto, sendo indicado para home office.

Acomodação inclui cama queen, sofá-cama, mesa para refeições e home office, ar-condicionado e Smart TV 4K. A cozinha é completa, com cooktop de indução, e a varanda privativa tem rede. O rooftop oferece vista para o pôr do sol com espreguiçadeiras e mesas. Além de estacionamento privativo, o espaço conta com internet rápida, segundo o anunciante, para trabalho remoto.

Nota do Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A anfitriã Carol foi muito atenciosa desde o primeiro momento. O quarto é muito bonito e confortável. Vale muito a pena se hospedar aqui". (Kamila, fevereiro de 2025).

Itacaré

Local é ideal para quem deseja trabalhar remoto Imagem: Divulgação Airbnb

A Casa Lírio da Paz, no Villa Botanic Garden, é um flat para até duas pessoas, com suíte, ar-condicionado split e copa integrada. Os hóspedes têm acesso à piscina e ao espaço gourmet. O estacionamento acomoda de três a quatro carros. Caso seja necessário, há vagas adicionais ao lado, por R$ 40 por dia.

Nota do Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Itacaré foi além das nossas expectativas e ficamos ainda mais felizes por ter se hospedado no Jardim Botanic. Lugar muito aconchegante e sobre a beleza nem se fala né, ganhou um espaço em nossos corações. Com certeza voltaremos." (Miriam, fevereiro de 2025).

