Conselheiro tutelar é suspeito de pagar R$ 50 para ter sexo com adolescente

O conselheiro tutelar, Edmar Santos Setubal, do Conselho Tutelar da Subprefeitura do Jaçanã-Tremembé, na zona norte de São Paulo, é suspeito de ter pagado R$ 50 para ter relações sexuais com uma adolescente de 17 anos que era acompanhada por ele.

O que aconteceu

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Jaçanã. Três conselheiras tutelares foram acionadas na UBS Flor de Maio, onde a jovem estava após ser expulsa de casa pelo pai. No atendimento, as profissionais tiveram acesso às mensagens do celular da adolescente e descobriram conversas de teor sexual entre ela e Setubal. A informação foi publicada primeiro no Brasil de Fato e confirmada pelo UOL.

Adolescente conhece Setubal desde 2023. Segundo o boletim de ocorrência que o UOL teve acesso, os dois se aproximaram recentemente porque o conselheiro estava ajudando a jovem com assuntos pessoais e fez promessas de ajudá-la a acessar o bolsa família, matrícula escolar e registro de identidade.

Edmar lhe ofereceu R$ 50 em troca de ter relações sexuais. A menor aceitou, até que em uma das visitas ao Conselho Tutelar do Jaçanã tiveram relações.

Trechos do boletim de ocorrência.

Setubal teria comprado pílula do dia seguinte para a adolescente. De acordo com o boletim, a jovem pediu para o conselheiro comprar um medicamento que pudesse evitar uma possível gravidez. Ele comprou o remédio e jogou na garagem da casa da adolescente.

73º Distrito Policial (Jaçanã) instaurou um inquérito policial para investigar o crime previsto no artigo 218-B do Código Penal. Outros detalhes serão preservados, uma vez que se trata de um crime sexual envolvendo menor de idade.

Nota da Delegacia de Polícia do Jaçanã enviada ao UOL.

Setubal não quis comentar o caso. O UOL ligou duas vezes para o conselheiro, mas ele disse que iria comentar as acusações. "Não chegou nada para mim, então não quero falar. Não posso falar". Ao Brasil de Fato, no entanto, o conselheiro negou a relação sexual com a adolescente, mas admitiu que comprou a pílula do dia seguinte. "Eu errei nisso, não devia ter comprado. Admito que errei nesse ponto e vou falar na delegacia e na Prefeitura quando for chamado", afirmou ao jornal.