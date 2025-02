Cachorro permanece ao lado do corpo de tutor morto afogado em praia de SC

Um cachorro permaneceu ao lado do corpo do tutor que morreu afogado na praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O que aconteceu

Homem, de 39 anos, foi retirado da água, mas morreu no local. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava em situação de rua e era natural de Pato Branco (RS).

Animal ficou ao lado do corpo, na faixa de areia, até o fim do atendimento. Vídeos e fotos da cena circulam nas redes sociais.

O nome do tutor não foi divulgado. De acordo com informações de testemunhas, ele era catador de material reciclável. O UOL procurou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se a morte será investigada. O texto será atualizado caso haja resposta.

Campanha para adoção do cão

Cachorro no momento em que chegou ao local onde funciona a ONG Viva Bicho Imagem: Cedido ao UOL

A Guarda Municipal encaminhou o cão para a ONG Viva Bicho. A instituição começou uma campanha para ele ser adotado.

Meu tutor foi morar com o papai do céu. E eu preciso muito de um lar. As titias da ONG me acolheram, mas eu sou acostumado a correr, passear e ver o movimento. Aqui os cachorros latem o dia todo, eu estou no consultório pois não tem um canil individual para mim. Você quer ser meu dono? A ONG vai garantir a microchipagem, vacinas e castração

Texto da campanha publicada nas redes sociais

O presidente da ONG, Eduardo Capella, o animal não é tão novo, mas está saudável. "Já tem uma certa idade, tem umas marcas pelo corpo, uma cicatriz, mas estava sendo bem cuidado".

Capella explicou que o animal já passou pelo atendimento veterinário hoje. "A gente acredita que o mais rápido possível ele vai arrumar uma família". "Ele está alegre e comendo bem, mas vai começar a sentir falta do seu tutor", acrescentou.

A ONG divulgou vídeos do cão se alimentando e afirmou que ele é muito carinhoso. "Ele é forte e a gente precisa de um lar para ele não sofrer a dor do luto e ter uma casa", diz uma das responsáveis pela Viva Bicho.