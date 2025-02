Brasil derrota Austrália pela 1ª vez na história do rugby sevens

A sexta-feira (21) foi histórica para a Seleção Brasileira Feminina de rugby sevens (rugby de sete). A equipe derrotou a Austrália - atual campeã mundial - pela primeira vez. O triunfo - 14 a 12 -, obtido de forma emocionante, veio na segunda rodada da quarta etapa do Circuito Mundial da modalidade, que está sendo disputada em Vancouver, no Canadá.

Como é comum no rugby sevens, que é modalidade olímpica, o time já havia jogado outra partida no mesmo dia, sendo derrotado pelo Canadá por 26 a 19 na estreia.

Notícias relacionadas:

O resultado histórico foi conquistado de virada. A Austrália foi para o intervalo vencendo por 12 a 0, mas o Brasil pontuou em dois ataques, virando o placar para 14 a 12. No último lance da partida, Thalia evitou que a equipe australiana pontuasse e, provavelmente, vencesse o jogo, colocando um ponto de exclamação no triunfo brasileiro.

Para se ter uma ideia da dimensão do feito, na segunda etapa do Circuito 2024-25 da modalidade, na Cidade do Cabo, na África do Sul, as Yaras acabaram derrotadas pela mesma Austrália por 45 a 5.

Brasil x Espanha

Ainda neste sábado (22), o Brasil joga com a Espanha, e tenta confirmar a classificação para as quartas de final, mesmo resultado que obteve na etapa anterior, em Perth, na Austrália.

Seja o que acontecer, após encarar as espanholas às 19h46 (horário de Brasília), a seleção terá outro compromisso na noite de sábado ou madrugada de domingo. Caso não avance de fase, jogará as semifinais do nono lugar, que começam a definir quem termina da nona à 12ª colocação. Se conseguir a classificação, joga as quartas de final na madrugada.