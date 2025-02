Babá resgatada em SP pode ter sido vítima de tráfico humano, diz sindicato

O sindicato que representa as empregadas domésticas da Grande São Paulo alega que o casal suspeito de manter uma babá boliviana de 19 anos em cárcere de privado em um condomínio de luxo na capital praticou tráfico humano contra outras pessoas. A entidade acionou o MPT (Ministério Público do Trabalho) para apurar o caso. A defesa do casal nega.

O que aconteceu

O sindicato afirma que outra trabalhadora foi trazida a São Paulo e mantida em condições análogas à escravidão por três anos pela dupla. Ao UOL, a advogada do Sindoméstica (Sindicato das Empregadas e Trabalhadores Domésticos da Grande São Paulo), Nathalie Rosário relatou que há suspeita de que exista um esquema da família para a exploração do trabalho de bolivianas no Brasil.

A suspeita veio à tona após uma babá boliviana ser resgatada em um prédio de luxo na zona sul de São Paulo em condições análogas a escravidão. A mulher, que tem a identidade preservada, foi acolhida pelo Sindoméstica na quinta-feira (20).Vítima disse à polícia que o casal a mantinha em cárcere de privado há seis meses dentro de um apartamento no condomínio Grand Panamby, na região nobre da capital. Os empregadores foram identificados como Katia Porcel e Eduardo Reis, uma médica pediatra boliviana e um dentista.

Ela não podia comer, pois não tinha acesso a alimentação. E quando ela recebeu essa proposta, da mãe da empregadora, também boliviana, não sabia que seria assim. Imaginou que teria alimentação, moradia, oportunidade de ganhar R$ 2 mil. Mas quando chegou, toda essa fantasia durou apenas um mês. Ela trabalhava 19 horas, cuidava de duas crianças e das outras tarefas.

Nathalie Rosário, advogada do Sindoméstica

A defesa de Katia e Eduardo nega que tenha mantido a jovem em cárcere privado. Ao UOL, a advogada Karina Santos da Silva disse que a trabalhadora "jamais foi tratada de forma desrespeitosa ou desumana". (Leia a íntegra da nota abaixo)

Mãe da empregadora teria convencido a jovem a mudar-se para São Paulo para trabalhar com o casal. De acordo com o Sindoméstica, ela foi trazida ao Brasil para ser babá. Contudo, ao chegar no país recebeu apenas um salário. A trabalhadora disse à polícia que era proibida de se alimentar e fazer contato com familiares e outras babás no condomínio.

Não é uma prática de hoje, eles trouxeram outra boliviana para trabalhar anteriormente. É um casal reincidente. Ela tem fácil acesso ao país (Bolívia) e traz elas para cá para explorar. Ela entrou no país sem documento brasileiro. Sabemos do tratado Mercosul que os bolivianos conseguem acesso e podem ficar 90 dias, que podem ser renovados. Mas ela não tem documento algum e está irregular. A polícia vai investigar se havia tráfico de pessoas.

Nathalie Rosário, advogada do Sindoméstica

Para o sindicato, o casal deveria responder criminalmente por manter a trabalhadora em condição análoga a escravidão e por tráfico humano. Além da investigação na polícia, o sindicato acionou o Ministério Público do Trabalho para apurar a denúncia.

A punição ideal não seria pecuniária, seria criminal também. No nosso ponto de vista trazem pessoas de fora do país para trabalhar aqui. Chegam com a promessa de uma vida melhor. Ela já conhecia a família da empregadora por meio da mãe da Katia. E a mãe dela [babá], também já havia trabalhado para a família da médica.

Nathalie Rosário, advogada do Sindoméstica

Entenda o caso

Segundo a polícia, a empregada doméstica foi mantida em cárcere privado por seis meses após ser trazida da Bolívia para trabalhar na cidade de São Paulo. Ela confirmou a situação de cárcere e disse que era impedida de se alimentar e de falar com a própria família e com outras profissionais do condomínio. A jovem foi resgatada nesta quinta-feira (20) em um apartamento na rua Itajara, no bairro da Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

O caso foi registrado no 89º DP (Morumbi) como ocorrência de situação análoga à escravidão. A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que a polícia realiza diligências para apurar o caso.

A mulher não podia comer na residência e não recebia salário, de acordo com o órgão que recebeu a denúncia. A Federação das Domésticas de São Paulo disse ao UOL que o caso só foi descoberto após um grupo de babás constatar a situação e entrar em contato com a entidade. Uma das profissionais levava comida para a mulher quando os empregadores não estavam por perto.