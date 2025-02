Atirador invade hospital nos EUA, mata policial a tiros e é morto

Um atirador invadiu um hospital na cidade de York, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado (22), e matou um policial. O agressor também foi morto.

O que aconteceu

Nenhum paciente ficou ferido. O comunicado foi divulgado pela unidade de saúde nas redes sociais. "O hospital agora está seguro", disse Susan Manko, porta-voz do UPMC Memorial em York, no estado da Pensilvânia.

O atirador foi morto. A polícia estadual da Pensilvânia abriu uma investigação. Ainda não há informações da motivação do ataque a tiros.

Policial morto foi identificado como Andrew Duarte. "Nossas orações e mais profundas condolências vão para o policial do distrito de West York, a família de Andrew Duarte e todos os nossos irmãos e irmãs no Departamento de Polícia do distrito de West York que perderam um camarada e amigo, e ainda nossas agências do distrito que perderam um colega. Nossa comunidade lamenta a perda de um herói", diz trecho de uma declaração do distrito de York.

Oficial integrava o Departamento de Polícia de West York desde 2022. Antes, ele trabalhou por cinco anos no Departamento de Polícia de Denver, no Colorado, de acordo com o perfil dele LinkedIn. Ele descreveu ter recebido um "prêmio de herói" em 2021 por seu trabalho na aplicação da lei.

O hospital tem 104 leitos e foi inaugurado em agosto de 2019. A instituição fornece atendimento médico de emergência, serviços de cardiologia e vasculares, gerenciamento de doenças crônicas e serviços cirúrgicos.