Ataque com faca deixa pelo menos um morto e policiais feridos na França

Um homem de 37 anos, fichado por prevenção ao terrorismo, é suspeito de ter esfaqueado uma pessoa neste sábado, 22 de fevereiro, em Mulhouse, no leste da França. Dois policiais municipais foram feridos e estão em estado grave.

A promotoria antiterrorismo francesa anunciou que iniciou a investigação do ataque com faca, que deixou uma pessoa morta neste sábado em Mulhouse (no leste do país). O crime foi cometido por um homem que também feriu gravemente policiais municipais antes de ser preso.

"Um civil que interveio morreu. Três polícias municipais ficariam feridos", afirmou num comunicado a Procuradoria Nacional Antiterrorismo, que abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio de titulares de autoridade pública, em ambos os casos relacionados com um ataque terrorista.

O suspeito "é fichado no FSPRT", o arquivo de tratamento das denúncias para a prevenção da radicalização de caráter terrorista, declarou o procurador de Mulhouse, Nicolas Heitz, que visitou o local. Dois dos policiais municipais ficaram feridos, um "na artéria carótida" e outro "no peito".

Um "ato de terrorismo [...] que não deixa dúvidas" para Emmanuel Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, falou de um "ato de terrorismo", "islamista", "que não deixa dúvidas", expressando "a solidariedade de toda a Nação". O chefe de Estado indicou que o ministro do Interior, Bruno Retailleau, que deverá deslocar-se ao local, "falará [sábado] à noite para dar detalhes do processo".

"Destaco a determinação do governo e a minha em continuar o trabalho que é nosso há oito anos para fazer tudo para erradicar o terrorismo no nosso solo", acrescentou na ocasião de uma visita ao Salão da Agricultura em Paris.

"O fanatismo voltou a atacar e estamos de luto", respondeu o primeiro-ministro François Bayrou. "O meu pensamento vai naturalmente para as vítimas e seus familiares, com a firme esperança na recuperação dos feridos", acrescentou o chefe do Governo numa mensagem publicada no X, na qual enviou os seus "parabéns à polícia pela sua rápida atuação".

(Com RFI e AFP)