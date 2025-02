Análise: Na CPAC, Milei faz tentativa desesperada para salvar sua reputação

Ao endossar tese sem provas de bolsonaristas de que ONGs bancaram fraude eleitoral no Brasil, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma tentativa desesperada para tentar salvar a sua reputação, apontou Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais, ao UOL News em sua edição deste sábado (22).

É uma tentativa desesperada de tentar salvar a sua reputação. E é um discurso que a gente acompanhou bastante essa semana também aqui pela cúpula do Bolsonaro acusando, puxando uma agenda, para levantar essa ideia de uma teoria de conspiração quando nessa semana o Milei sofreu uma ameaça de processo de Impeachment pelo seu favorecimento de criptomoedas. E a jogada que ele fez, que pegou muito mal, penalizou a economia argentina.

Então, num momento de maior fragilidade interna, ele vem com esses ataques internacionais, endossando e para também simular uma aproximação de Trump -- que tanto para a família de Bolsonaro, que está lá, e tanto para o Milei, é muito mais um desejo do que uma materialização dessa aliança tão próxima que eles gostam de simular com o Trump para mostrar que eles têm esse apoio de Trump, que estão blindados por Trump, de certa forma.

Carolina Pavese

A acusação de Milei que tem na mira a Usaid, entidade alvo de ataques e desmonte do presidente Donald Trump, não tem fundamento, mas se tornou uma narrativa da direita e tem servido para movimentar as bases do republicano e de Bolsonaro.

A declaração de Milei foi dada na CPAC, maior conferência conservadora do mundo, que ocorreu em Washington, nos Estados Unidos.

Esse ataque às ONGs, eu fiquei pensando o que estava faltando nessa lista. E não consigo imaginar mais nada. Atirou para todos os lados e vem seguindo também a retórica endossada pelo Elon Musk no governo de Trump dessa perseguição à sociedade civil internamente e também dentro da própria agenda de política externa do próprio governo.

Isso é a maior contradição, esse ataque à Usaid, que é um programa do próprio governo. É uma acusação contra fraudes ocasionadas pelo próprio governo sem prova nenhuma, mas um discurso para mobilizar os seus fiéis seguidores nessa mobilização contra a sociedade civil, que é característica desses partidos.

Carolina Pavese

