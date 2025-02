Alemanha caminha para difícil construção de coalizão, dizem pesquisas

Os partidos tradicionais da Alemanha perderam apoio dos eleitores, enquanto o AfD, de extrema-direita, ganhou terreno nas últimas pesquisas publicadas antes da eleição no domingo, apontando para uma construção de coalizão difícil que pode durar meses.

A votação será realizada em um momento estranho, deixando um vácuo de liderança no coração da Europa exatamente no momento em que ela tenta lidar com um agressivo Donald Trump, cujo aparente desejo de se afastar da região e estreitar laços com a Rússia levanta questões sobre a solidez da aliança ocidental.

O favorito na eleição, Friedrich Merz, chefe do bloco conservador CDU/CSU, alertou na última sexta-feira que, embora o futuro da Alemanha esteja no Ocidente, não está claro se esse Ocidente ainda inclui os Estados Unidos.

"Mas mesmo sem os norte-americanos, nosso lugar continua sendo o centro da Europa, não ao lado de Putin e não isolados a caminho das margens da direita populista", escreveu, em carta a apoiadores na sexta-feira.

"Para a Europa continuar a ter sucesso no futuro, a Alemanha precisa estar pronta para assumir responsabilidade de liderança".

O bloco CDU/CSU, que tem liderado consistentemente as pesquisas há meses, perdeu um ponto percentual, e chegou a 29%, na pesquisa da Forsa, enquanto o Alternativa para Alemanha ganhou um ponto, para 21%.

Os Social-Democratas, do chanceler Olaf Scholz, caíram um ponto, para 15%, enquanto os Verdes e os Democratas Livres pró-mercado continuaram nos mesmos patamares de 13% e 5%, respectivamente. O partido Esquerda, de extrema-esquerda, ganhou um ponto, para 8%.

Com todos os partidos se recusando a trabalhar com o AfD em um país marcado pelo seu passado nazista, as mais recentes pesquisas sugerem que será quase impossível que quaisquer dois dos outros partidos formem uma maioria.

O favorito Merz provavelmente terá que formar uma coalizão tripartite com o SPD e os Verdes ou com o SPD e o Democratas Livres, de acordo com a pesquisa, tornando as negociações ainda mais complicadas.

As negociações de coalizão podem, portanto, demorar mais, deixando Scholz em um papel interino, mas incapaz de tomar grandes decisões sobre o futuro da maior economia da Europa.

Também sugere que a próxima coalizão pode ser tão incoesa e difícil de governar quanto a aliança tripartite liderada por Scholz que desabou no último mês de novembro, após apenas três anos no poder.