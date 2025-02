Advogado agride porteiro após irmã ficar presa em elevador no PR; veja

A Polícia Civil investiga a agressão sofrida pelo porteiro Vilson Carneiro, 62, em um condomínio no bairro Mercês, em Curitiba, no Paraná. O ataque foi registrado por câmeras de segurança e teria sido motivado pela frustração do advogado Eduardo Chede Júnior, cuja irmã ficou presa no elevador do prédio.

O que aconteceu

As imagens mostram o momento em que o advogado chega ao local e discute com o porteiro. Durante a discussão, o advogado desferiu um soco em Vilson, que reagiu com chutes. A briga continuou até no interior do elevador e resultou em ferimentos visíveis no porteiro, que ficou ensanguentado e machucado após a briga.

Vilson, que trabalha há 15 anos como porteiro, relatou que se sente humilhado e teme represálias. "Me sinto constrangido, com medo e muita dor", disse à RPC TV, afiliada à TV Globo no Paraná.

A advogada do condomínio, Márcia Leardini, afirmou que o porteiro foi alvo de xingamentos antes da agressão e não teve chance de defesa adequada. "Antes disso, ele dizia 'seu otário', 'você é um imbecil'. Ele humilhava o porteiro antes de desferir um soco. O porteiro tentou reagir, mas ele já é um senhor, de cabelo branco. Não havia nenhuma chance de defesa para ele", afirmou a advogada à emissora.

A defesa de Eduardo Chede Júnior afirmou que ele estava em desespero devido ao tempo prolongado em que sua irmã ficou presa no elevador. "O que nós vemos ali é uma sequência de desespero que gerou num erro. Ele tentou resgatar a irmã, ligou para o Corpo de Bombeiros, para a empresa de manutenção, mas nada foi resolvido. Até que ele foi ao prédio, discutiu com o porteiro e a situação saiu do controle", disse o advogado Renan Canto, que representa Chede Júnior, à RPC TV.

O advogado também afirmou que seu cliente está arrependido e disposto a reparar eventuais danos à vítima. "Infelizmente, houve xingamentos recíprocos que culminaram em agressões físicas. Foi um erro, mas não temos como voltar atrás. Ele pede desculpas à família do porteiro e se coloca à disposição para reparar qualquer dano moral ou material", acrescentou.

Vilson passou por exame de corpo de delito e já prestou depoimento à polícia. O inquérito foi instaurado no 3º DP de Curitiba e outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. A Polícia Civil deve determinar se a lesão será classificada como leve ou grave e quais medidas legais serão tomadas contra o agressor.

O UOL procurou a Polícia Civil do Paraná, para obter mais detalhes sobre o caso, mas até o momento o órgão não havia respondido aos questionamentos.