Quem são os seis reféns liberados pelo Hamas neste sábado (22)

O Hamas liberou mais seis reféns israelenses neste sábado (22), como parte do acordo da primeira fase do cessar-fogo com Israel. Alguns deles estavam há mais de dez anos sob o comando do grupo extremista.

Quem são os reféns soltos

Avera Mengistu Imagem: Acervo pessoal da família

Avera Mengistu, 37, ficou mais de 3.800 dias em cativeiro. O jovem foi flagrado por câmeras de segurança sendo capturado pelo Hamas em setembro de 2014. Sua primeira prova de vida veio apenas no começo de 2023. A família lutou por anos para ter apoio público pelo retorno de Mengistu. Eles alegam que o homem tem problemas psicológicos. "Sabemos que ele está vivo e em uma condição mental e física ruim", disse um parente em um comício em Tel Aviv, em agosto de 2024.

Hisham al-Sayed Imagem: Reprodução/X

Hisham al-Sayed, 37, foi sequestrado em abril de 2015. Segundo seu pai, ele costumava cruzar a fronteira de Gaza, mas uma vez não retornou. Ele ficou 3.600 dias nas mãos do Hamas. De acordo com o Human Rights Watch, al-Sayed foi diagnosticado com esquizofrenia, transtorno de personalidade e outras doenças, e era frequentemente internado. Sua primeira prova de vida aconteceu só em 2022, quando apareceu acamado com o apoio de oxigênio.

Tal Shoham Imagem: Acervo pessoal da família

Tal Shoham, 39, foi sequestrado em outubro de 2023. Shoham, que também é cidadão austríaco, estava na cidade Maale Tzviya, visitando a família de sua esposa, quando foi capturado. Sua mulher, Adi Shoham, filha, Yahel, 3, filho, Naveh, 8, sogra, Shoshan Haran, tia de sua esposa, Sharon Avigdori e sua filha, Noam, 12, também foram capturadas, mas liberadas no fim de novembro de 2023. No ano passado, sua esposa disse que seus filhos perguntavam quando o pai voltaria para casa e se eles iam morrer.

Eliya Cohen Imagem: Acervo pessoal da família

Eliya Cohen, 27, estava com sua noiva, Ziv Aboud, quando foi sequestrado. O casal estava no festival de música Nova, em 2023, quando foi baleado ao tentar fugir do Hamas. Eles se esconderam em meio a uma pilha de corpos. Aboud conseguiu fugir, mas Cohen foi encontrado e levado pelo grupo extremista. No começo de fevereiro, a família disse à imprensa que ficou sabendo que Cohen estava acorrentado e recebendo pouca comida e acesso à luz do sol. Ele também não foi tratado corretamente do ferimento à bala que recebeu no dia de seu sequestro.

Omer Wenkert Imagem: Acervo pessoal da família

Omer Wenkert, 23, foi sequestrado durante o festival de música em outubro de 2023. Naquele dia, ele avisou para aos pais que estava com muito medo —foi o último contato antes de sua captura. Por sofrer com colite aguda, a família ficou preocupada com a saúde dele em cativeiro. Quando receberam uma prova de vida, disseram que ele estava muito magro e não recebia atenção médica.

Omer Shem Tov Imagem: Acervo pessoal da família

Omer Shem Tov, 22, falou com seus pais pela última vez dia 7 de outubro. Ele também estava no festival de música. Segundo seus pais, o jovem estava em pânico. Ele e os amigos tentaram fugir de carro e Shem chegou a compartilhar sua localização, mas logo que se aproximaram de Gaza, perderam o contato. Ele foi identificado pelas tatuagens, quando um vídeo de reféns foi divulgado no Telegram.