O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo e grande favorito ao título, caiu nas quartas de final do Rio Open nesta sexta-feira (21), com a derrota diante do argentino Francisco Comesaña (N.86)

Pela primeira vez disputando quartas de um torneio ATP 500, Comesaña fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 31 minutos.

