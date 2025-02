X diz a Moraes que vai pagar multa de R$ 8,1 milhões

Imagem: Logos do STF (Supremo Tribuinal Federal) e do X (ex-Twitter)

A empresa X informou nesta sexta-feira (21) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que vai pagar a nova multa de R$ 8,1 milhões por descumprir decisão do magistrado, mas solicitou que seja aproveitado um valor que o ministro havia bloqueado no ano passado para a empresa pagar outra multa.

O que aconteceu

O X respondeu uma intimação após nova multa imposta por Moraes. Na petição encaminhada ao STF, a companhia do bilionário Elon Musk afirmou que tem "intenção de proceder ao pagamento", mas disse que ainda há em uma conta bancária vinculada ao STF o equivalente a R$ 7,2 milhões bloqueados ano passado em meio à resistência da empresa de cumprir ordens do ministro para remover alguns perfis da rede.

O valor bloqueado no ano passado está ligado ao imbróglio que levou à suspensão do X no Brasil. Sem cumprir as decisões do ministro naquele ano, a plataforma só foi liberada após pagar uma multa de R$ 28,6 milhões. Em paralelo a essa multa, porém, o valor que havia sido bloqueado antes por Moraes já tinha sido transferido para uma conta do STF para ficar como garantia.

Neste ano, a empresa solicitou o desbloqueio do valor restante. Segundo a companhia, o ministro autorizou a devolução do valor neste mês, mas a transferência da conta do STF para a conta do X no Brasil ainda não foi efetivada. Diante disso, a companhia pede que esse valor seja usado para compensar parte da nova multa e diz que fará um novo pagamento de R$ 817 mil, equivalente à diferença entre os valores.

A multa de R$ 8,1 milhões foi imposta após a empresa não fornecer dados de uma conta utilizada pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Em julho do ano passado, Moraes havia determinado o bloqueio do perfil e que fossem repassados a ele os dados da conta. A empresa fez o bloqueio, mas recorreu da decisão que pedia os dados. Derrotado, o X agora tem que pagar a nova multa.