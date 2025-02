Wall Street fecha em forte queda com preocupação sobre economia e tarifas dos EUA

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As bolsas de valores dos Estados Unidos caíram nesta sexta-feira, ampliando um recente movimento de baixa na esteira de dados econômicos negativos do país.

O índice S&P 500 teve a maior queda desde 18 de dezembro, assim como o índice Russell 2000, de small-caps.

Na semana, os três índices acionários norte-americanos perderam terreno, com o Dow Jones tendo a maior queda semanal desde meados de outubro.

"Estamos vendo a confiança do consumidor, as tarifas de importação e os resultados trimestrais de empresas ultrapassando os temas ligados à inteligência artificial como os principais impulsionadores da direção do mercado", disse Greg Bassuk, presidente-executivo da AXS Investments.

Dados econômicos mostraram desaceleração da atividade comercial e deterioração da confiança do consumidor dos EUA, com participantes de pesquisa expressando uma perspectiva cada vez mais negativa diante das incógnitas econômicas.

Setores economicamente sensíveis, reunidos sob os índices Dow Jones Transport Average, Philadelphia, de semicondutores ; Russell 2000, de smallcaps ; habitação e consumo caíram mais de 2%.

O Dow Jones caiu 1,69%, para 43.428,02 pontos. O S&P 500 perdeu 1,71%, para 6.013,13 pontos. O Nasdaq recuou 2,20%, para 19.524,01 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, todos, exceto o de bens de consumo básicos, encerraram em baixa. O indicador que abriga ações de empresas vinculadas a bens de consumo discricionários e tecnologia sofreu a maior perda percentual.