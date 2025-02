Wall St caminha para perdas semanais após dados dos EUA; UnitedHealth recua

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta sexta-feira, com os investidores avaliando dados econômicos dos Estados Unidos, incluindo uma leitura fraca da confiança do consumidor, enquanto o Dow Jones sofria uma perda acentuada devido à queda das ações da UnitedHealth.

A UnitedHealth caía 9,2% depois que o jornal The Wall Street Journal informou que o Departamento de Justiça dos EUA lançou uma investigação sobre práticas da empresa nos últimos meses.

As ações de outras seguradoras de saúde também eram atingidas, com a CVS Health caindo 1,4% e a Humana perdendo 5,3%.

Em relação aos dados, a atividade empresarial dos EUA quase estagnou em fevereiro, em meio a temores crescentes sobre tarifas de importação e cortes profundos nos gastos do governo federal.

Separadamente, a estimativa final da Universidade de Michigan sobre a confiança consumidor ficou em 64,7, em comparação com uma previsão de 67,8.

Todos os três principais índices estão a caminho de quedas semanais, apesar de o S&P 500 ter atingido duas máximas recordes no início da semana.

"Enquanto a economia for forte, o mercado de trabalho for forte e os consumidores continuarem resistentes, muitas das políticas do presidente provavelmente não serão prejudiciais à economia", disse Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group.

"Mas se o consumidor for impactado, isso multiplicará as dificuldades de um regime tarifário."

Nesta semana, Trump disse que anunciará novas tarifas no próximo mês ou antes, acrescentando madeira e produtos florestais aos planos previamente anunciados de impor tarifas sobre carros importados, semicondutores e produtos farmacêuticos.

O Dow Jones caía 0,85%, a 43.803,92 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,59%, a 6.081,14 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,71%, a 19.820,03 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com o setor industrial liderando as quedas, com uma perda de 1,1%, enquanto as ações do setor de saúde caíam 0,7%.

(Reportagem de Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta em Bengaluru)