Como escolher um vinho tinto? Confira 5 rótulos a partir de R$ 44

O vinho tinto pode ser o acompanhante perfeito para quem gosta de refeições com carnes, queijos variados e até pizzas. Para os amantes da bebida, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção de vinhos tintos em promoção.

As bebidas escolhidas vêm de diferentes origens, com aromas e gostos que podem proporcionar experiências mais saborosas. Conheça as variedades de vinho tinto, como escolher e opções que podem agradar o seu paladar.

Como escolher um vinho tinto?

Os vinhos tintos se diferenciam por conta da fabricação que utiliza uvas pretas ou tintas e, em especial, combinam super bem com carne vermelha. Os cortes com mais gordura, por exemplo, interagem com opções mais encorpadas da bebida, realçando os sabores e proporcionando uma experiência para lá de especial.

Nesta categoria se encaixam opções feitas com as uvas:

Cabernet Sauvignon e Malbec (originárias da França, mas muito utilizadas em vinhos argentinos e chilenos);

e (originárias da França, mas muito utilizadas em vinhos argentinos e chilenos); Tempranillo (Espanha);

(Espanha); Tannat (também de origem francesa e muito usada em produções uruguaias);

(também de origem francesa e muito usada em produções uruguaias); Touriga Nacional (variedade com sabor marcante característica de Portugal).

Já as uvas Carménère e Merlot (ambas de origem francesa também) têm uma intensidade um pouco menor, em nível médio, mas igualmente memoráveis. Elas harmonizam melhor com carnes magras (incluindo aí frango e peixe).

São uma excelente pedida também para acompanhar uma tábua de queijos e pizzas — assim como a produção italiana feita com a uva Primitivo, um achado que sempre combina com qualquer redonda.

Ainda em dúvida? Então guarde esta dica: na hora de escolher, procure as opções com uvas que melhor representam determinado país.

O Brasil, por exemplo, tem uma boa produção de vinhos com Merlot, enquanto a Espanha é conhecida pela qualidade dos vinhos com Tempranillo. Na Argentina, o destaque é a uva Malbec, enquanto no Chile é a Cabernet Sauvignon.

Confira a seguir algumas opções de vinho tinto em promoção:

Produzido no Vale Central do Chile;

Combina com carnes, embutidos e queijos;

Tem sabor de frutas vermelhas maduras;

Teor alcoólico de 13,5%.

Vinho de origem argentina;

Combina com carnes vermelhas, massas com molho de tomate e queijos duros;

É um Malbec puro e frutado, com aromas e sabores limpos, segundo o fabricante;

Sabor com acidez, taninos maduros e um final amadeirado;

Teor alcoólico: 13,3%.

Este vinho seco tem acidez média, além de aroma de caramelo e baunilha;

Pode ser harmonizado com queijos e carnes;

Sabor com notas de ameixa acompanhadas por taninos.

Teor alcoólico: 13,5%.

De origem chilena, no Vale do Maule;

Harmoniza com carnes vermelhas e queijos curados;

Sabor com notas sutis de chocolate dark e especiarias;

Teor alcoólico: 13,5%.

Também do Vale do Maule no Chile;

Combina com carnes vermelhas e pratos com toque picante;

Sabor com notas de café recém-moído e baunilha cremosa;

Teor alcoólico: 13,5%.

*Com informações de texto publicado em 19/08/2024.

