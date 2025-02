Vice-chair do Fed diz que IA está acelerando reações dos investidores às mensagens do banco central

(Reuters) - A inteligência artificial está acelerando a velocidade com que os investidores reagem a frases específicas nos discursos dos bancos centrais e nas declarações que descrevem suas ações de política monetária, disse o vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, nesta sexta-feira.

Não está claro, entretanto, se esse aumento da velocidade está impulsionando ou prejudicando a transmissão eficaz da política monetária.

"Por enquanto, não acho que a inteligência artificial esteja mudando a forma como as autoridades se comunicam, mas as pesquisas mostram que ela afetou a rapidez com que as informações são incorporadas aos preços dos ativos", disse Jefferson em comentários preparados para uma conferência no Fed de San Francisco, que não abordou suas perspectivas para a política monetária ou para a economia dos Estados Unidos.

São necessárias mais pesquisas, disse ele, para determinar se a velocidade mais rápida está permitindo que a política monetária seja transmitida mais rapidamente pela economia ou, como alguns temem, que ela "possa fornecer um incentivo para que os investidores valorizem a velocidade em detrimento da precisão e possa reduzir a informatividade de longo prazo dos preços dos ativos, o que poderia prejudicar a transmissão da política monetária".

De qualquer forma, disse Jefferson, a pesquisa deixa claro que não são apenas os investidores, mas também as famílias que prestam atenção e respondem aos pronunciamentos da política monetária. As autoridades, disse ele, "devem se comunicar da forma mais clara possível para evitar o aumento da incerteza".

(Reportagem de Ann Saphir)