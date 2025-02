Resistente, este ventilador aguenta 'tranco' e dura 2 anos no calorão

Moro em Salvador, onde os termômetros atingem altas temperaturas durante boa parte do ano. E, devido ao home office, raramente fico sem ventilador ligado em casa. Ele "trabalha" mais do que eu, ficando quase o dia todo ligado.

Há dois anos, enquanto outros dois aparelhos que eu tive quebraram, um modelo tem resistido bem: o Super Power de 40 cm da Mondial aguentou o "tranco" do calor do verão. Confira a seguir o que mais gostei nele e pontos de atenção:

O que gostei

Resistência. O aparelho da Mondial se destaca principalmente pela estrutura robusta. Mesmo sendo um ventilador de mesa, que eu mudo bastante de lugar e desmonto com frequência para limpeza, ele não apresentou defeitos e está intacto desde que o comprei, em março de 2023.

Baixa vibração. O aparelho também não vibra muito. Já tive outros modelos que trepidavam bastante e ele, não. Por conta do baixo nível de vibração, eu consigo apoiar esse modelo de 40 cm em um banco de madeira para deixá-lo mais alto, sem que saia do lugar e sem risco de cair.

Fácil de limpar. O modelo que eu tenho é de hélice azul e estrutura preta. Essas cores escuras já ajudam a não aparentar que ele está sujo. Além disso, o fato de o ventilador ter a grade desmontável ajuda na higienização. Desmonto e retiro a hélice para fazer a limpeza uma vez por semana, em geral.

Ventila bastante. Ele também vale a pena porque refresca bem. Eu uso, geralmente, na velocidade '1', mas em dias muito quentes, aumento a velocidade (são três opções). De acordo com a marca, ele tem potência de 140 W.

Ventilador da Mondial é desmontável e é possível retirar a hélice para fazer a limpeza Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Barulhento. O nível de ruído dele, ainda que na velocidade '1', é um pouco alto. Como eu já me acostumei com barulho de ventilador, não tenho problemas para dormir com ele. Mas vale esse ponto de atenção para quem é mais sensível ao barulho.

Ocupa espaço. Esse modelo de 40 cm é grande e pode não ser a melhor opção para espaços pequenos.

Preço mais elevado do que a versão compacta. Ele ainda tem um preço mais elevado do que versões menores, como o de 30 cm da própria marca.

O que mudou para mim

Para mim, o custo do ventilador compensou por conta da durabilidade. Mesmo sendo de um tamanho mais robusto e ocupando espaço, posso ter a segurança de que vou ter esse reforço para me refrescar durante todo o verão.

Para quem indico

Recomendo especialmente para quem mora em uma cidade que frequentemente tem altas temperaturas ou que costuma ter ondas de calor.

Ainda é uma opção de ventilador para durar por mais tempo, sem se preocupar se vai quebrar em um curto período. Então, considero que é um bom investimento.

Por outro lado, se o seu uso for pouco frequente, um produto mais barato e compacto pode ser suficiente.

